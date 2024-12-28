Что меняется с 1 января 2025 года
В соответствии с законодательством, ФЛП всех групп (на упрощенной или общей системе налогообложения) снова обязаны ежеквартально платить ЕСВ. Ранее, в условиях военного положения, уплата взноса была добровольной, однако с 2025 года это правило отменяется.
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При этом минимальный размер ЕСВ в 2025 году рассчитывается на основе минимальной заработной платы. Ожидается, что минимальная зарплата вырастет до 8000 гривен, поэтому минимальный взнос будет составлять 1760 гривен в месяц или 5280 гривен за квартал.
Эта норма касается даже тех предпринимателей, которые не ведут активной деятельности и не получают прибыли.
Что вообще такое ЕСВ и для чего он нужен
Единый социальный взнос - это обязательный платеж, который обеспечивает социальные гарантии для работающих граждан. Средства ЕСВ направляются в Пенсионный фонд и фонды социального страхования, что позволяет:
- Накапливать страховой стаж для пенсий.
- Получать социальные выплаты в случае болезни, несчастного случая или безработицы.
- Обеспечивать право на декретные выплаты.
Кто обязан уплачивать ЕСВ
Обязательной уплате подлежат:
- ФЛП всех групп (1, 2, 3).
- Самозанятые лица (адвокаты, нотариусы, артисты, фрилансеры и т.д.).
- Граждане, которые работают по гражданско-правовым договорам.
Важно. Предприниматели-пенсионеры по возрасту, а также лица с инвалидностью освобождены от уплаты ЕСВ, но только при условии, что они не ведут активной предпринимательской деятельности.
Что будет за неуплату ЕСВ
Невыполнение обязанности по уплате ЕСВ может иметь ряд последствий. В частности, штраф в размере 20% от суммы недоплаты.
Начисление пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. А также наказать могут отсутствием страхового стажа, что влияет на назначение пенсии и социальных выплат.