Когда вырастет военный сбор

С лета 2024 года тянется разработка и принятие нового законопроекта об увеличении военного сбора и другие налоговые изменения, передает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Финальную версию утвердили 10 октября. В нее вошли:

Повышение военного сбора с зарплат физлиц (включая участников режима "Дія.Сіті") с 1,5% до 5% – с даты вступления в силу закона. Исключение – военнослужащие, для них он останется 1,5% .

. Увеличение с 1 января 2025 года военного сбора с других доходов граждан (кроме зарплат) с 1,5% до 5%.

Введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас – 800 гривен) для физлиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп.

Введение военного сбора для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

Повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25% до 50%. Поскольку они уже уплатили налоги по старой ставке за большую часть этого года, то новый налог вводится ретроспективно ("задним числом").

Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18% до 25% с 1 января 2025 года.

Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тысяч гривен за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.

Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тысяч человек, 200 евро – для других населенных пунктов.

Введение минимального налога на землю в размере 700 гривен и 1 400 гривен за гектар.

Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывали с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированных новым требованиям.

Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.

Повышение ренты на добычу щебня, глины, гранита и песка – не менее 5 долларов за тонну.

Обратите внимание! Новый военный сбор войдет в силу после подписания закона Владимиром Зеленским.