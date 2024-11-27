Какие товары во время Черной пятницы были популярны в прошлом году

В 2023 году во время Черной пятницы украинцы массово покупали шампанское и игристые вина, об этом свидетельствует аналитика маркетплейса Rozetka. Стоит заметить, что в этот период был большой спрос и на другой алкоголь, в том числе виски, передает 24 Канал.

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Также во время распродажи украинцы часто покупали:

кофе;

зубную пасту.

Самым дорогим приобретением прошлого года стал игровой ноутбук АSUS ROG Strix за более 212 тысяч гривен. Однако самый большой заказ составил 844 тысячи гривен – клиент выбрал несколько дорогих ноутбуков,

– отмечают аналитики Rozetka.

Интересно, что в 2023 году категория мультипечей и аэрогрилей выросла почти в 20 раз на Rozetka во время распродажи.

Что будут покупать украинцы в 2024 году

В этом году специалисты Rozetka ожидают высокий спрос на такие категории товаров:

техника (в частности, смартфоны);

подарочные наборы;

бытовые принадлежности (например, домашний текстиль);

духи:

детские товары.