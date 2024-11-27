Які товари під час Чорної п'ятниці були популярні торік

У 2023 році під час Чорної п'ятниці українці масово купували шампанське та ігристі вина, про це свідчить аналітика маркетплейсу Rozetka. Варто зауважити, що у цей період був великий попит і на інший алкоголь, у тому числі віскі, передає 24 Канал.

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Також в час розпродажу українці часто купували:

каву;

зубну пасту.

Найдорожчим придбанням минулого року став ігровий ноутбук АSUS ROG Stгіх за понад 212 тисяч гривень. Однак найбільше замовлення склало 844 тисячі гривень – клієнт обрав кілька дорогих ноутбуків,

– зазначають аналітики Rozetka.

Цікаво, що у 2023 році категорія мультипечей та аерогрилів зросла майже в 20 разів на Rozetka під час розпродажу.

Що купуватимуть українці у 2024

Цьогоріч спеціалісти Rozetka очікують високий попит на такі категорії товарів:

техніка (зокрема, смартфони);

подарункові набори;

побутове приладдя (наприклад, домашній текстиль);

парфуми:

дитячі товари.