Які товари під час Чорної п'ятниці були популярні торік

У 2023 році під час Чорної п'ятниці українці масово купували шампанське та ігристі вина, про це свідчить аналітика маркетплейсу Rozetka. Варто зауважити, що у цей період був великий попит і на інший алкоголь, у тому числі віскі, передає 24 Канал.

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Також в час розпродажу українці часто купували:

  • каву;
  • зубну пасту.

Найдорожчим придбанням минулого року став ігровий ноутбук АSUS ROG Stгіх за понад 212 тисяч гривень. Однак найбільше замовлення склало 844 тисячі гривень – клієнт обрав кілька дорогих ноутбуків,
– зазначають аналітики Rozetka.

Цікаво, що у 2023 році категорія мультипечей та аерогрилів зросла майже в 20 разів на Rozetka під час розпродажу.

Що купуватимуть українці у 2024

Цьогоріч спеціалісти Rozetka очікують високий попит на такі категорії товарів:

  • техніка (зокрема, смартфони);
  • подарункові набори;
  • побутове приладдя (наприклад, домашній текстиль);
  • парфуми:
  • дитячі товари.

Як зекономити під час Чорної п'ятниці


Щоб зекономити під час розпродажів, потрібно комплексно підійти до цього питання. Першочергово необхідно скласти список бажаного. Потім порівняти ціни у магазинах (деякі сервіси пропонують більші знижки). Варто також обмежити бюджет, щоб не допустити зайвих витрат.