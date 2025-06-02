Яка ситуація з тіньовою економікою України зараз

Нардеп Данило Гетманцев каже, що, станом на зараз, тіньова економіка України складає 800 – 900 мільярдів гривень на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради України 30 – 50% економіки в тіні, а є галузі, де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки. Рівень тіні в країнах Європі 5 – 7%.

Зауважте! Гетманцев уточнив, нова оцінка розрахована з урахуванням зростання ВВП.

Як каже Гетманцев, детінізація економіки сприятиме збільшенню фінансування армії. До того ж, за словами нардепа, це дуже важливо для бізнесу. Адже в такому випадку однакові правила діятимуть для всіх.

Міністр фінансів заявив, що підвищення податків не буде, я це також неодноразово казав,

– додав Гетманцев.

Нагадаємо! У квітні ДПС посилила контроль за онлайн-продажами.