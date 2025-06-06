Какая средняя зарплата в Украине

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует 24 Канал. Сейчас фиксируют значительный рост зарплат в Украине, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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В частности, актуальные данные статистического ведомства свидетельствуют, что средняя зарплата штатных работников в первом квартале 2025 года выросла на 24,1%, достигнув 23 460 гривен.

В долларовом эквиваленте зарплата выросла до 562 долларов. Заметим также, что это выше довоенного уровня. Например, в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Заметим, что с марта средняя зарплата выросла на 500 гривен, а с февраля на 1000 гривен.

Справочно. По прогнозу НБУ, в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной (с учетом инфляции) – 3,9%. Тогда как уже в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, а реальная – на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная – на 3,5%.