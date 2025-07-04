Когда можно выйти на пенсию с 19 лет стажа

Для определения размера будущей пенсии нужно учесть также размер заработной платы и возраст, в котором человек выходит на заслуженный отдых. В 2025 году со стажем 19 лет пенсия по возрасту возможна только в 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Засчитают ли зарубежный стаж при расчете пенсии в Украине

По новым требованиям законодательства, размер стажа для пенсии по возрасту в 2025 году составляет:

по достижении 60 лет – не менее 32 лет;

по достижении 63 лет – не менее 22 лет;

по достижении 65 лет – не менее 15 лет.

Важно! Поэтому выйти на пенсию по возрасту в 60 или 63 года со стажем 19 лет на сегодня в Украине нельзя.

Какая будет пенсия при стаже 19 лет

Поэтому посчитаем размер пенсии для человека со стажем 19 лет при минимальной и средней зарплате в 2025 году:

минимальная заработная плата – 8 000 гривен;

средняя зарплата за I квартал – 23 460 гривен.

С минимальной зарплатой и стажем 19 лет человек в 65 лет может получить пенсию в размере около 1 865 гривен.

Однако правительство определило минимальную пенсию, которую должны получать украинцы. Она составляет 3 038 гривен для этой категории пенсионеров. Поэтому при расчете выплат ПФУ должен повысить пенсию до этого размера.

Какая будет пенсия со стажем 19 лет и зарплатой 8 000 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Если же пенсионер со стажем 19 лет получал заработную плату в размере 23 460 гривен, то в 65 лет может рассчитывать на большие выплаты – примерно 5 496 гривен.

Какая пенсия со стажем 19 лет и зарплатой 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились с помощью пенсионного калькулятора.