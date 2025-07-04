Как засчитывают стаж, приобретенный за рубежом

С 2025 года при расчете пенсии засчитывают годы работы человека за рубежом, даже если у Украины нет пенсионного соглашения с другой страной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Это нововведение облегчает украинцам процесс получения пенсии. В частности:

В 2025 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Сейчас, имея 27 лет стажа работы в Украине и 5 лет зарубежного, можно получить пенсию в 60, а раньше без пенсионного соглашения между странами это было невозможно.

Важно! Зарубежный страховой стаж учтут только для определения права на пенсию, если Украина не имеет соглашения с другой страной. На размер пенсионных выплат он не повлияет. Однако при наличии соглашения может влиять и на размер пенсии.

Какие документы нужны для зачисления стажа

Чтобы годы работы за рубежом зачислили в общий стаж, необходимо обратиться за официальным подтверждающим документом в пенсионный фонд страны, где человек работал.

Если такой возможности нет, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства:

ПФУ самостоятельно сделает запрос в Министерство иностранных дел Украины;

МИД направит запрос в пенсионный фонд страны, где работал человек, для получения официального документа.

Стоит знать! В Минсоцполитики советуют позаботиться о получении необходимых документов минимум за полгода до выхода на пенсию, поскольку это потребует некоторого времени.

Как легализовать документы о стаже

Документ, подтверждающий зарубежный стаж, часто нуждается в легализации, то есть предоставление ему юридической силы на территории Украины. Способ легализации зависит от страны, где его получили:

апостиль, если страна, в которой работал человек, является участницей Гаагской конвенции 1961 года;

консульская легализация, если страна не имеет международных договоров о правовой помощи с Украиной;

упрощенная процедура, если договор о правовой помощи между Украиной и другой страной существует.

Следует знать! Также понадобится перевод документа на украинский язык, заверенный нотариусом. Его можно сделать в украинском консульстве за рубежом или уже непосредственно в Украине.