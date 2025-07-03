Какая будет пенсия при стаже 18 лет

В 2025 году украинец, который имеет 18 лет страхового стажа, может выйти на пенсию по возрасту в 65 лет. Для заслуженного отдыха в 60 или 63 года этого стажа недостаточно в соответствии с требованиями законодательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы рассчитать пенсию со стажем 18 лет, необходимо также принять во внимание заработную плату пенсионера. Посчитаем выплаты при минимальной и средней зарплате в 2025 году:

минимальная зарплата – 8 000 гривен;

средняя зарплата за I квартал – 23 460 гривен.

Имея минимальную зарплату и 18 лет стажа, пенсионер в 65 лет может рассчитывать на пенсию около 1 767 гривен.

Какой размер пенсии при стаже 18 лет, зарплате 8 000 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Впрочем правительство постановило, какую минимальную пенсию должны получать украинцы. Для этой категории граждан она составляет 3 038 гривен. То есть пенсию повысят до минимальной, если она не дотягивает до этого размера.

Большую пенсию начислят человеку, который получал зарплату 23 460 гривен и имеет 18 лет стажа в 65 лет. Выплаты составят примерно 5 181 гривну.

Какой размер пенсии при стаже 18 лет, зарплате 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Важно! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.