Яка буде пенсія за стажу 18 років

У 2025 році українець, який має 18 років страхового стажу, може вийти на пенсію за віком у 65 років. Для заслуженого відпочинку у 60 чи 63 роки цього стажу недостатньо відповідно до вимог законодавства, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб розрахувати пенсію зі стажем 18 років, необхідно також взяти до уваги заробітну плату пенсіонера. Порахуємо виплати за мінімальної та середньої зарплати у 2025 році:

мінімальна зарплата – 8 000 гривень;

середня зарплата за І квартал – 23 460 гривень.

Маючи мінімальну зарплату та 18 років стажу, пенсіонер у 65 років може розраховувати на пенсію близько 1 767 гривень.

Який розмір пенсії за стажу 18 років, зарплаті 8 000 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Втім уряд постановив, яку мінімальну пенсію повинні отримувати українці. Для цієї категорії громадян вона складає 3 038 гривень. Тобто пенсію підвищать до мінімальної, якщо вона не дотягує до цього розміру.

Більшу пенсію нарахують людині, яка отримувала зарплату 23 460 гривень та має 18 років стажу у 65 років. Виплати становитимуть приблизно 5 181 гривню.

Який розмір пенсії за стажу 18 років, зарплаті 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Важливо! Усі пенсійні розрахунки проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.