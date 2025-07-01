Які умови для виходу на пенсію

Пенсія за віком призначається після 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Отже, українець з 16 роками стажу зможе вийти на пенсію в 65 років.

Яка буде пенсія при стажі 16 років

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 16 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,16.

Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:

мінімалка – 8 000 гривень;

середня зарплата за показниками ПФУ – 20 355 гривень.

При мінімалці українець з 16 роками стажу фактично матиме пенсію 1 280 гривень (8 000 × 0,16). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють). При середній зарплаті у 20 355 українець зможе отримувати 3 256 гривень (20 355 × 0,16).