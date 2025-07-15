Як платять пенсії у прифронтових зонах?

У пенсіонерів, які проживають у прифронтових зонах, можуть виникати певні труднощі з отриманням виплат, особливо якщо вони є внутрішньо переміщеними особами або не знімають пенсію з картки протягом тривалого часу. Тому уряд спростив порядок отримання пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У березні 2025 року Кабмін встановив єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від місця їхнього проживання:

Пенсіонери можуть отримувати пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.

Разом з тим пенсіонери, які є ВПО, повинні пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Це необхідно зробити щороку до 31 грудня.

Важливо! Виплата пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію, припиняється і відновлюється лише після її проходження.

Які додаткові виплати є для пенсіонерів?

Окрім того, пенсіонери у прифронтових зонах можуть отримати додаткову грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Кошти виплачують за таких умов:

якщо пенсія людини складає менш як 3 250 гривень;

людина проживає на території, де тривають бойові дії чи в прифронтовій зоні;

особа не отримувала жодну іншу грошову підтримку від міжнародних організацій і допомогу для ВПО від 1 березня 2023 року.

За умови дотримання усіх трьох умов передбачена доплата до 3 250 гривень. Тобто, якщо пенсіонер отримує 3 000 гривень, то йому можуть доплатити ще 250 гривень допомоги.

Варто знати! Надається допомога від ООН на територіях активних або можливих бойових дій у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.