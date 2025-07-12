Як ВПО можуть отримувати пенсію?

20 березня уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відтепер пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України. Це стосується ВПО, українців за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях.

Зміни стосуються пенсіонерів з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року. Якщо раніше такі пенсіонери могли отримувати пенсію виключно через "Ощадбанк", то відтепер вони можуть змінити спосіб виплати пенсії й обрати видачу через будь-який інший банк чи відділення "Укрпошти".

Єдина умова – проходження ідентифікації щороку до 31 грудня.

Які проблеми виникають при виплаті пенсій ВПО?

Наразі пенсіонери зі статусом ВПО для держави не всі однакові. Щодо пенсіонерів-переселенців, які переїхали до 24 лютого 2022 року, встановлені окремі вимоги для отримання пенсії. Наприклад, отримання пенсії можливе лише через "Ощадбанк", водночас ті пенсіонери, що виїхали пізніше, мають вільний вибір.

Для поновлення виплати пенсії особа має пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеозв'язку або через засвідчення факту закордонною дипломатичною установою України, що особа є живою.

Відділення Пенсійного фонду на практиці можуть відмовляти в прийнятті заяв на ідентифікацію. Так само проблемою може виявитися відсутність пенсіонера ВПО в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, навіть після проходження ідентифікації,

– каже адвокатка Юлія Татік.

Як отримати довідку від пенсійних органів Росії про те, що особа не отримує там пенсію? Цікаве питання, враховуючи розірвання дипломатичних відносин. А для переселенців із Криму, згідно з постановою правління Пенсійного фонду України № 13-2 від 30 липня 2015 року, виплата пенсій здійснюється за умови отримання такої інформації.