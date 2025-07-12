Как ВПЛ могут получать пенсию?

20 марта правительство приняло изменения, которые устанавливают единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Отныне пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины. Это касается ВПО, украинцев за рубежом или на временно оккупированных территориях.

Изменения касаются пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года. Если раньше такие пенсионеры могли получать пенсию исключительно через "Ощадбанк", то теперь они могут изменить способ выплаты пенсии и выбрать выдачу через любой другой банк или отделение "Укрпочты".

Единственное условие – прохождения идентификации ежегодно до 31 декабря.

Какие проблемы возникают при выплате пенсий ВПЛ?

Сейчас пенсионеры со статусом ВПЛ для государства не все одинаковы. Относительно пенсионеров-переселенцев, которые переехали до 24 февраля 2022 года, установлены отдельные требования для получения пенсии. Например, получения пенсии возможно только через "Ощадбанк", одновременно те пенсионеры, что выехали позже, имеют свободный выбор.

Для возобновления выплаты пенсии лицо должно пройти физическую идентификацию с помощью видеосвязи или через удостоверение факта зарубежным дипломатическим учреждением Украины, что лицо является живым.

Отделения Пенсионного фонда на практике могут отказывать в принятии заявлений на идентификацию. Так же проблемой может оказаться отсутствие пенсионера ВПЛ в Единой информационной базе данных о ВПЛ, даже после прохождения идентификации,

– говорит адвокат Юлия Татик.

Как получить справку от пенсионных органов России о том, что лицо не получает там пенсию? Интересный вопрос, учитывая разрыв дипломатических отношений. А для переселенцев из Крыма, согласно постановлению правления Пенсионного фонда Украины № 13-2 от 30 июля 2015 года, выплата пенсий осуществляется при условии получения такой информации.