Как выросли зарплаты украинцев в 2025 году

Статистика показывает, что номинальная зарплата украинцев в 2025 году увеличилась на более чем 20% (год к году), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% год к году,

– говорится в сообщении регулятора.

Из-за отсутствия официальных данных, НБУ оценивал доходы путем пересмотра таких показателей:

средняя зарплата для начисления пенсии от ПФУ;

средняя пенсия;

общий ЕСВ;

ЕСВ частного сектора;

НДФЛ.

Обратите внимание! Как показывают данные НБУ, реальные доходы пенсионеров начали весомо снижаться еще во второй половине 2024 года. Так произошло из-за ускорения инфляции.

Что происходит на рынке труда сейчас

Соотношение вакансий к резюме в июне изменилось так:

количество резюме за этот период выросло в среднем на 33% год к году;

вакансий увеличилось на 6% год к году.

То есть, предложений на рынке труда стало больше. Однако секторальные диспропорции все еще сохраняются:

в розничной торговле и телекоммуникациях количество резюме в июне выросло на 82% год к году;

а вот вакансий больше всего предлагалось в области обороны и безопасности, их количество увеличилось на 61% год к году.

Обратите внимание! В Украине сохраняется дефицит рабочей силы. На этом фоне увеличилось количество вакансий для студентов и пенсионеров.