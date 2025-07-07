Что сказал Трамп о BRICS
В частности Соединенные Штаты продолжают вести переговоры о тарифах со многими партнерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике BRICS, будет платить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 10% пошлину. Никаких исключений из этой политики не будет,
– написал Трамп в Truth Social.
После этого заявления Трампа в воскресенье вечером:
- доллар укрепился на 0,2%;
- металлы упали в цене;
- юань ослаб;
- фьючерсы на европейские фондовые индексы остались без изменений.
Эти комментарии появились на фоне подготовки США к отправке тарифных писем десяткам стран в ближайшие дни. В целом 90-дневная пауза администрации Трампа по повышению пошлин истекает в среду.
Интересно! В отдельной публикации Трамп сообщил, что письма начнут отправлять с понедельника, в полдень по вашингтонскому времени.
Что такое BRICS?
BRICS – это объединение стран. В него которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Государства провели саммит в выходные.
Что заявили в BRICS
В совместном заявлении лидеры раскритиковали тарифы Трампа, отметив, что они "выражают серьезную обеспокоенность ростом односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО".
Комментарии Трампа – это предупредительный сигнал для развивающихся стран,, которые рассматривают возможность присоединения к BRICS,
– сказал Мингзе Ву, трейдер StoneX Financial Inc.
Основные торговые партнеры США сейчас в спешке пытаются заключить торговые соглашения или добиться дополнительного времени до крайнего срока – 9 июля. Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что некоторые страны, которые еще не имеют соглашений, могут получить трехнедельное продление переговоров, при этом пошлины должны вступить в силу 1 августа.
Премьер Китая заявил, что страны BRICS должны взять на себя лидерство в продвижении реформ глобального управления и отстаивании мирного урегулирования международных споров.
Сегодняшний мир является более турбулентным, односторонность и протекционизм набирают обороты. Китай готов сотрудничать со странами BRICS для продвижения глобального управления в более справедливом, разумном, эффективном и упорядоченном направлении,
– подчеркнул Ли.
Напомним! Трамп также ранее угрожал ввести 100% пошлины на BRICS, если те откажутся от доллара США в двусторонней торговле.