Спрос на работников высокий

Об этом говорится в отчете Национального банка в июньском Макроэкономическом и монетарном обзоре, передает 24 Канал. Это означает, что работников стало больше, но и спрос на них остается высоким.

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"Опережающий рост резюме несколько смягчил проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий", – говорится в сообщении Нацбанка.

В то же время сохраняется также значительное несоответствие между профессиями, что затрудняет закрытие вакансий.

Зарплаты замедлили рост

В условиях постоянного дефицита рабочей силы номинальная заработная плата растет высокими темпами. Однако высокая инфляция способствует более медленному росту реальной заработной платы.

При этом ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал более существенного роста зарплат в будущем.

Также возрастает роль и неценовых методов конкуренции за работников. Работодатели пытаются предлагать работникам предоставление жилья, возможность работать дистанционно и другие бонусы.

К слову, ранее мы писали, что более половины вакансий в Украине не требует высшего образования. На рынке не хватает рук к рабочим специальностям, поэтому государство организует переобучение взрослых.