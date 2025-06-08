Попит на працівників високий

Про це ідеться у звіті Національного банку у червневому Макроекономічному та монетарному огляді, передає 24 Канал. Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них залишається високим.

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"Випереджальне зростання резюме дещо пом'якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", – ідеться у повідомленні Нацбанку.

Водночас зберігається також значна невідповідність між професіями, що ускладнює закриття вакансій.

Зарплати сповільнили зростання

В умовах постійного дефіциту робочої сили номінальна заробітна плата зростає високими темпами. Однак висока інфляція сприяє повільнішому зростанню реальної заробітної плати.

При цьому очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому.

Також зростає роль і нецінових методів конкуренції за працівників. Роботодавці намагаються пропонувати працівникам надання житла, можливість працювати дистанційно та інші бонуси.

До слова, раніше ми писали, що понад половина вакансій в Україні не потребує вищої освіти. На ринку бракує рук до робітничих спеціальностей, тому держава організовує перенавчання дорослих.