Як зросли зарплати українців у 2025 році

Статистика показує, що номінальна зарплата українців у 2025 році збільшилась на більш як 20% (рік до року), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% рік до року,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Через відсутність офіційних даних, НБУ оцінював доходи шляхом перегляду таких показників:

середня зарплата для нарахування пенсії від ПФУ;

середня пенсія;

загальний ЄСВ;

ЄСВ приватного сектору;

ПДФО.

Зауважте! Як показують дані НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали вагомо знижуватись ще у другій половині 2024. Так сталося через прискорення інфляції.

Що відбувається на ринку праці зараз

Співвідношення вакансій до резюме у червні змінилось так:

кількість резюме за цей період зросла в середньому на 33% рік до року;

вакансій збільшилась на 6% рік до року.

Тобто, пропозицій на ринку праці стало більше. Проте секторальні диспропорції усе ще зберігаються:

в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях кількість резюме у червні зросла на 82% рік до року;

а от вакансій найбільше пропонувалось у галузі оборони та безпеки, їхня кількість збільшилась на 61% рік до року.

Зверніть увагу! В Україні зберігається дефіцит робочої сили. На цьому фоні збільшилась кількість вакансій для студентів та пенсіонерів.