Як зросли зарплати українців у 2025 році
Статистика показує, що номінальна зарплата українців у 2025 році збільшилась на більш як 20% (рік до року), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% рік до року,
– йдеться у повідомленні регулятора.
Через відсутність офіційних даних, НБУ оцінював доходи шляхом перегляду таких показників:
- середня зарплата для нарахування пенсії від ПФУ;
- середня пенсія;
- загальний ЄСВ;
- ЄСВ приватного сектору;
- ПДФО.
Зауважте! Як показують дані НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали вагомо знижуватись ще у другій половині 2024. Так сталося через прискорення інфляції.
Що відбувається на ринку праці зараз
Співвідношення вакансій до резюме у червні змінилось так:
- кількість резюме за цей період зросла в середньому на 33% рік до року;
- вакансій збільшилась на 6% рік до року.
Тобто, пропозицій на ринку праці стало більше. Проте секторальні диспропорції усе ще зберігаються:
- в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях кількість резюме у червні зросла на 82% рік до року;
- а от вакансій найбільше пропонувалось у галузі оборони та безпеки, їхня кількість збільшилась на 61% рік до року.
Зверніть увагу! В Україні зберігається дефіцит робочої сили. На цьому фоні збільшилась кількість вакансій для студентів та пенсіонерів.