По данным МОМ, которые приводит Национальный банк, в марте 2025 года в Украине было 3,8 миллиона ВПЛ, к тому же с начала года их количество выросло на 188 тысяч человек. Также, согласно этим данным, есть 4,1 миллиона переселенцев, которые вернулись к привычному месту жительства (к сожалению, не указывается, насколько безопасного места жительства и не на оккупированные ли территории). Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Итак, мы имеем более 10 миллионов человек, которые изменили место жительства (по состоянию на начало 2025 года), то есть треть от населения Украины нуждалась в другом месте жительства и определенной социальной поддержки. Почти 7 миллионов человек нашли их за рубежом. С одной стороны, это уменьшило расходы украинского государства на социальные проекты, однако с другой – подняло вопрос сохранения генофонда украинской нации в ближайшем будущем. Ведь значительная часть тех, кто выехал за границу, – это молодые женщины с детьми (цинично, но они – рабочая сила и будущие налогоплательщики).

Никакие призывы о возвращении на Родину не будут иметь реального результата, пока в Украине не будут созданы нормальные условия для переселенцев, которые во время войны потеряли жилье и другое имущество. Если государство не будет предлагать нашим ВПО ничего существенного, то мы ежедневно будем терять и тех граждан, которые не хотели ехать за границу.

Люди, которые потеряли дом, прежде всего нуждаются в жилье. Все ли, что предлагает государство в качестве компенсации, можно назвать домом? Попробую разобраться. Украина получила опыт переселения людей еще в 2014 году, и вряд ли заселение детских летних лагерей и ведомственных общежитий можно назвать удачной моделью предоставления жилья внутренне перемещенным лицам.

Жилищный вопрос

Итак, мы имеем население фактически еще одного Киева, которое нуждается в жилье. Какие механизмы обеспечения жильем ВПЛ предлагает государство:

льготную ипотеку (подходит не всем по меньшей мере по возрастному цензу);

субсидии на аренду (большинство арендодателей не соглашаются на условия выхода "из тени" для налоговой, даже если есть возможность переложить уплату налогов на государство);

обеспечение местами временного проживания (МВП).

Проблемы с МВП подробно озвучены в ежегодном докладе омбудсмена по правам человека: люди продолжают проживать в неприемлемых условиях. Речь идет о неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, недостаточное количество санузлов и душевых, неприспособленность помещений для представителей маломобильных групп населения, недостаточная меблировка, отсутствие обустроенного укрытия и личного пространства.

Путем решения проблемы с жильем для ВПЛ должны были бы стать не точечные инициативы вроде субсидий на аренду или предоставления льготных кредитов, а создание и реализация единой программы для обеспечения жильем ВПЛ.

Сначала следует определить проблемы ВПЛ – потребности различных групп населения; создать механизмы финансирования проектов обеспечения жильем ВПЛ (как за счет государственного бюджета, так и инвестиций, а также иностранных донорских средств); определить сроки реализации жилищных программ.

Программа для обеспечения жильем ВПЛ должна гарантировать реальную доступность жилья, усовершенствовать льготную ипотеку, установить правила участия государства и местных общин.

На создании государственной программы по обеспечению жильем переселенцев настаивает и омбудсмен. Кроме того, разработка государственной стратегии по обеспечению жильем является требованием Плана Ukraine Facility. Такая стратегия должна предусматривать перечень мер поддержки для создания доступного жилья для ВПЛ.

В начале июня правительство заявило о старте работы над Государственной жилищной политикой, которая, среди прочего, призвана решить проблемы ВПЛ. С одной стороны, хорошо, что начинается движение в этом направлении, с другой – это происходит на четвертый год полномасштабной войны в условиях, когда значительная часть людей до последнего не соглашается на эвакуацию именно из-за отсутствия нормально урегулированного жилищного вопроса для ВПЛ.

Это также является причиной того, что наши переселенцы, оказавшиеся за рубежом, не спешат возвращаться в Украину. Здесь им придется тратить значительные средства на аренду жилья, а в странах их пребывания жилищный вопрос урегулирован или социальным жильем, или достаточными выплатами для тех, кто нуждается.

Заметьте Помощь для ВПЛ: кто сможет получить средства на аренду жилья

Выплаты для переселенцев

В январе прошлого года правительство Постановлением № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц" в очередной раз изменило подходы для определения помощи на проживание ВПЛ: не выше 9444 гривен совокупного дохода на одного человека (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность) и соответствие определенным критериям.

Непрогнозируемость правил получения помощи от государства, даже маленькой, также не облегчает жизнь переселенцев. Постоянная необходимость документального подтверждения права на помощь добавляет социального напряжения.

Хотя в Конституции и закреплены слова об Украине как социальном государстве, относительно прогнозируемости помощи ВПЛ есть определенные проблемы, если уязвимые категории украинцев или остаются без помощи из-за изменения критериев, или получают ее с задержкой.

Если упомянутые изменения и направлялись на стимулирование трудоустройства ВПЛ, то такой стимул отнюдь не учитывал наличие вакансий на новом месте жительства ВПЛ или соответствующего образования у людей. Известны отдельные случаи, когда люди с производственными специальностями не в состоянии найти работу на новом месте только потому, что там нет подобных производств.

Реестр убытков

Трудно найти среди ВПЛ лиц, которым бы война не нанесла ущерб в понимании Закона Украины №2923-ІХ "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

Для того, чтобы заявление относительно убытков, потерь или ущерба внесли в Реестр, оно должно соответствовать трем критериям, по которым убытки должны быть нанесены:

24 февраля 2022 года или позже;

на территории Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды;

международно-противоправными действиями России в Украине или против Украины.

Сейчас среди других заявлений в Реестр можно подать заявление о компенсации, связанной с вынужденным перемещением в пределах Украины, вызванноц международнопротивоправными действиями России в Украине или против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. Также принимаются заявления о репарациях за разрушенное или поврежденное жилье или нежилую недвижимость (гаражи, офисные помещения, базы отдыха).

Кроме того, что даты компенсационных выплат до сих пор непонятны, есть другая проблема – действие положений касается исключительно предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости, которая на 24 февраля 2022 года не размещалась на временно оккупированной территории Украины. Все потери до этого периода остаются вне регулирования указанного Реестра.

Также проблемным является представление документов о разрушенном жилье в Реестр, если документы о праве собственности были выданы уже во время оккупации.

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Пенсии для ВПЛ

Сейчас пенсионеры со статусом ВПЛ для государства не все одинаковы. Относительно пенсионеров-переселенцев, которые переехали до 24 февраля 2022 года, установлены отдельные требования для получения пенсии. Например, получения пенсии возможно только через "Ощадбанк", одновременно те пенсионеры, что выехали позже, имеют свободный выбор.

Для возобновления выплаты пенсии лицо должно пройти физическую идентификацию с помощью видеосвязи или через удостоверение факта зарубежным дипломатическим учреждением Украины, что лицо является живым. Отделения Пенсионного фонда на практике могут отказывать в принятии заявлений на идентификацию. Так же проблемой может оказаться отсутствие пенсионера ВПЛ в Единой информационной базе данных о ВПЛ, даже после прохождения идентификации.

Часть проблем пенсионеров ВПЛ, которые выехали до 24 февраля 2022 года, решила бы отмена Постановления №637.

Что же происходит со средствами на счетах переселенцев, открытых для получения пенсий, если на них не было операций более года или лица не прошли идентификацию в течение шести месяцев? По закону о Государственном бюджете, "Ощадбанк" перечисляет эти средства в Пенсионный фонд. Насколько это является надлежащим правовым основанием, когда лицо лишается собственных средств на основании закона о Госбюджете?

Как получить справку от пенсионных органов России о том, что лицо не получает там пенсию? Интересный вопрос, учитывая разрыв дипломатических отношений. А для переселенцев из Крыма, согласно постановлению правления Пенсионного фонда Украины № 13-2 от 30 июля 2015 года, выплата пенсий осуществляется при условии получения такой информации.

Можно было бы решить эту проблему, если бы лицо в заявлении в Пенсионный фонд лично подтвердило факт неполучения пенсии в России. Кстати, даже пенсионеры, которые из России вернулись жить в Украину после получения, например, северных пенсий, сейчас практически не получают пенсии из России: закончился срок действия банковских карточек, появились требования физической идентификации на территории России и тому подобное.

(Не)признание документов из ВОТ

Образование детей, оказавшихся на ВОТ, – тема, наверное, для отдельной статьи, однако стоит отметить, что пока отсутствует механизм признания результатов обучения для детей с оккупированных территорий. С конца 2023 года в Украине действует Закон № 3482-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно признания результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины", который предусматривает на свое выполнение создание подзаконного акта Министерством образования и науки, но пока в базе законодательства Верховной Рады такого нет.

Более того, дети с оккупированных территорий (как и из тех мест, где продолжаются боевые действия), которые решали сдавать национальный мультипредметный тест и продолжить обучение в Украине, должны были ехать на подконтрольную Украине территорию или в другие специальные места за рубежом для тестирования.

Кроме того, что такое путешествие требует значительных финансовых затрат, оно ставит под угрозу со стороны оккупационных властей всю семью ребенка, которая остается на ВОТ. При этом стоит заметить, что выпускники с ВОТ могут поступать в вузы без результатов НМТ.

По разным данным, в том числе и британской разведки, на оккупированных территориях 3,5 миллиона граждан Украины были вынуждены получить паспорта России. Кроме паспортов, конечно, выдаются и другие документы. В то же время в Украине нет единого механизма их признания. Более того, у нас действует презумпция непризнания любых актов, которые совершились на оккупированной территории. Кроме логического понимания, что не все документы, выданные Россией, нужно признавать, есть ряд бытовых ситуаций, в которых непризнание документов усложняет действия с имуществом, медицинской помощью или социальной защитой.

Вопрос, который уже перезрел

Разработка действенной государственной политики по обеспечению жильем переселенцев – это вопрос, который уже даже не назрел, а перезрел. Его следует решить и реализовать как можно быстрее. Ежедневно наши граждане отказываются от эвакуации из-под обстрелов именно из-за проблемы отсутствия доступного жилья. Решение других вопросов, например, о выплатах или признании документов, не требует столько финансирования, если сравнить с обеспечением жильем.

Стоит просто начать думать о людях, которые оказались не по собственной воле в сложном положении. И вносить изменения в соответствующие документы.