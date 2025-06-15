Какая компенсация предоставляется в случае размещения ВПО

Известно, что компенсация покрывает стоимость потребленных жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива, передает 24 Канал со ссылкой на Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Читайте также Льготы по субсидии: как их можно проверять в июне

Зато компенсация выплачивается за размещение ВПЛ в случае, если переселенцы переместились с территорий, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы, и не имеют другого жилья за пределами этих территорий. В этот список также входят те, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания.

В каких случаях компенсация за размещение не предоставляется на каждую ВПЛ:

ВПЛ уже получает компенсацию в соответствии с другими правительственными программами, субсидию или льготы на жилищно-коммунальные услуги по другому адресу,

ВПЛ получает государственную субсидию на оплату стоимости найма жилья в рамках экспериментального проекта,

установлен факт пребывания ВПЛ за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления о получении компенсации,

получена информация о непроживании ВПЛ более 30 календарных дней подряд по адресу предоставления компенсации за размещение,

по результатам проверки установлен факт наведения в заявлении непроверенной информации, которая влияет на назначение или размер компенсации за размещение и другие.

Когда и как можно подать заявку на размещение ВПЛ

Начиная с июля этого года можно подать заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ. Это можно сделать в электронной форме.

Однако для этого нужно зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и использовать квалифицированную электронную подпись или другого средства электронной идентификации, что позволяет установить личность.

Важно! Адрес фактического пребывания ВПЛ должен совпадать с адресом, по которому предоставляется компенсация за размещение ВПЛ.