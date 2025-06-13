Как проверить субсидии
Также ПФУ проинформировал некоторых льготников о праве на льготу до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на фонд.
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Получатели субсидий на ЖКУ могут ознакомиться как с размером, так и со структурой начислений за май. В то же время получатели льгот могут узнать о результате переопределения права.
Для ознакомления с сообщением нужно сделать несколько шагов.
- Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA.
- Войти в личный кабинет.
- В меню слева выбрать рубрику "Мои сообщения".
- В окне, что появится на экране, перейти в "Индивидуальные сообщения" и ознакомиться с текстом сообщения о жилищной субсидии или льготы.
Напомним! Для отдельных категорий граждан среднемесячный доход семьи, который дает право на льготу, не должен превышать величину дохода, которая дает право на налоговую соцльготу – 4 240 гривен.