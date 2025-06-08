Почему украинцы вынуждены вернуть льготы или субсидии

Некоторым украинцам придется вернуть льготы из-за неточных данных или изменений в обстоятельствах, о которых не сообщили Пенсионный фонд, напоминает 24 Канал.

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Согласно постановлению Кабмина №373, которое регулирует порядок предоставления льгот и субсидий, государство имеет право требовать возврата излишне выплаченных средств.

Также льготу могут аннулировать в следующих случаях:

в случае смерти льготника, потери им права на помощь или назначения субсидии (начиная со следующего месяца);

по добровольному заявлению самого льготника.

К тому же в случае, когда о смерти льготника стало известно с опозданием, государство имеет право обратиться за возвратом средств к его родственникам.