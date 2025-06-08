Чому українці змушені повернути пільги або субсидії
Деяким українцям доведеться повернути пільги через неточні дані або зміни в обставинах, про які не повідомили Пенсійний фонд, нагадує 24 Канал.
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Згідно з постановою Кабміну №373, яка регулює порядок надання пільг і субсидій, держава має право вимагати повернення надміру виплачених коштів.
Також пільгу можуть анулювати у наступних випадках:
- у разі смерті пільговика, втрати ним права на допомогу або призначення субсидії (починаючи з наступного місяця);
- за добровільною заявою самого пільговика.
До того ж у випадку, коли про смерть пільговика стало відомо із запізненням, держава має право звернутись за поверненням коштів до його родичів.
Як уникнути анулювання субсидії
Якщо у житті пільговика відбулися зміни, наприклад, змінився склад сім’ї, перелік комунальних послуг або керуюча компанія – про це слід повідомити ПФУ упродовж 30 днів.