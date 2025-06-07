Хто зможе отримати гроші на оплату комунальних послуг

Для частини дніпрян запровадили щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики.

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Йдеться про адресну підтримку, яку перераховують безпосередньо на рахунки комунальних підприємств. А сума допомоги залежить від сезону:

500 гривень на місяць – з квітня по жовтень;

700 гривень – у холодний період, з листопада по березень.

Кому призначать допомогу на комуналку

Фінансову підтримку призначають окремим категоріям осіб з інвалідністю:

родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю;

людям з інвалідністю І групи (зокрема, з порушеннями зору, психічними захворюваннями, хворобами опорно-рухового апарату чи інвалідністю з дитинства);

особам з інвалідністю ІІ групи, якщо ця інвалідність встановлена з дитинства.