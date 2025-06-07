Хто зможе отримати гроші на оплату комунальних послуг
Для частини дніпрян запровадили щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики.
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Йдеться про адресну підтримку, яку перераховують безпосередньо на рахунки комунальних підприємств. А сума допомоги залежить від сезону:
- 500 гривень на місяць – з квітня по жовтень;
- 700 гривень – у холодний період, з листопада по березень.
Кому призначать допомогу на комуналку
Фінансову підтримку призначають окремим категоріям осіб з інвалідністю:
- родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю;
- людям з інвалідністю І групи (зокрема, з порушеннями зору, психічними захворюваннями, хворобами опорно-рухового апарату чи інвалідністю з дитинства);
- особам з інвалідністю ІІ групи, якщо ця інвалідність встановлена з дитинства.
Як оформити допомогу на комуналку
Оформити таку підтримку можна щороку у січні. Для цього потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту.