Чому платіжки за комуналку можуть зрости у червні

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, чому українцям іноді приходять платіжки з необґрунтовано високими сумами, передає 24 Канал.

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Експерт зазначає, що пересічному українцю майже неможливо самостійно перевірити точність комунальних нарахувань, тому слід проявляти особливу уважність. Щоб захистити себе, варто документувати всі звернення до комунальних служб, зберігати квитанції та підтвердження оплат.

Зауважте! Також важливо вчасно подавати показання лічильників та проводити їхню повірку.

Що робити українцям, аби уникнути переплат

Романенко також наголошує: оплачувати варто лише ті комунальні послуги, які фактично були надані. Якщо, скажімо, в оселі холодно чи виникли інші проблеми з сервісом, слід викликати спеціалістів, задокументувати проблему письмово та направити скаргу постачальнику.

Якщо на звернення не реагують, потрібно зафіксувати офіційну відмову у розвʼязанні питання та звертатися до суду.

Важливо! У разі несправності приладу обліку або відсутності даних, постачальники можуть виставити рахунок за середніми обсягами, які часто вдвічі чи навіть утричі перевищують фактичне споживання.