Почему платежки за коммуналку могут вырасти в июне

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, почему украинцам иногда приходят платежки с необоснованно высокими суммами, передает 24 Канал.

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Эксперт отмечает, что рядовому украинцу почти невозможно самостоятельно проверить точность коммунальных начислений, поэтому следует проявлять особую внимательность. Чтобы защитить себя, стоит документировать все обращения в коммунальные службы, сохранять квитанции и подтверждения оплат.

Заметьте! Также важно вовремя подавать показания счетчиков и проводить их поверку.

Что делать украинцам, чтобы избежать переплат

Романенко также отмечает: оплачивать стоит только те коммунальные услуги, которые фактически были предоставлены. Если, скажем, в доме холодно или возникли другие проблемы с сервисом, следует вызвать специалистов, задокументировать проблему письменно и направить жалобу поставщику.

Если на обращение не реагируют, нужно зафиксировать официальный отказ в решении вопроса и обращаться в суд.

Важно! В случае неисправности прибора учета или отсутствия данных, поставщики могут выставить счет по средним объемам, которые часто вдвое или даже втрое превышают фактическое потребление.