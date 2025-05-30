Сколько украинцы задолжали за коммуналку

В условиях военного положения действуют ограничения на взыскание задолженностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Согласно постановлению Кабмина, запрещено прекращать предоставление услуг, начислять пеню и штрафы, а также взимать долги, если человек проживает в зоне боевых действий или на оккупированной территории, является ВПЛ или его жилье повреждено из-за войны.

После отмены военного положения предприятия ЖКХ снова смогут взимать задолженность по стандартной процедуре. Сначала должнику направляется предупреждение, после чего, если долг не оплачен в течение 30 дней, компания имеет право обратиться в суд. В случае положительного решения суда – его принудительное исполнение осуществляется через государственную или частную исполнительную службу.

Часть судебных производств уже продолжается: по состоянию на 2024 год на исполнении находились более 429 000 решений по долгам на общую сумму 6,3 миллиарда гривен.

Фактически взыскали около 1,1 миллиарда. Самые распространенные способы взыскания – через зарплаты, пенсии и другие доходы граждан.

Можно ли потерять жилье из-за долгов

Взыскание осуществляется, в первую очередь, со счетов, наличных или имущества должника. Если таких ресурсов нет, исполнитель имеет право наложить взыскание на другое недвижимое имущество, включая жилье.

Однако есть исключение: если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат (160 000 гривен по состоянию на сейчас), то взыскание на единственное жилье должника не допускается.

Основными причинами сложностей с принудительным исполнением решений является низкая платежеспособность населения, безработица и отсутствие у должников имущества, которое можно реализовать. В то же время никто не может быть выселен из жилья без соответствующего решения суда и только при условиях, четко определенных законом.