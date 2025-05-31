Хто буде вимушений переплатити за світло у червні

У червні платіжки за світло для деяких українців можуть зрости. Все через те, що не всі встигають вчасно подати показання лічильника, передає 24 Канал.

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У такому випадку обсяги спожитої електроенергії визначатимуть за середніми значеннями, що може призвести до суттєвого збільшення суми у платіжках. Відповідно до Кодексу комерційного обліку, середньодобове споживання електроенергії визначають на основі даних за аналогічний місяць минулого року.

Коли треба подавати показники лічильника Показання Показання лічильників електроенергії потрібно передавати у визначений п’ятиденний період: від двох днів до завершення місяця і до третього дня наступного. Зокрема, за травень це можна зробити з 30 травня по 3 червня включно.

Який тариф на електроенергію буде діяти у червні

Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін щонайменше до жовтня. Кабмін ухвалив рішення продовжити дію чинної ціни – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Втім, для окремих споживачів передбачено виняток. Українці, які мають двозонні лічильники, можуть економити на оплаті.