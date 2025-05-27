Скільки ще діятимуть граничні ціни на електроенергію

Теперішні ціни діятимуть ще 6 місяців. Набирає чинності постанова з 31 травня, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

Читайте також В Україні змінилися зарплати: у Мінекономіки пояснили, що відбувається з оплатою праці

Спроба переглянути граничні ціни на ринку електроенергії була здійснена ще у жовтні 2024 року. Проте тоді зміни не провели.

Водночас у грудні регулятор дозволив відрегулювати прайс-кепи. Але вони так і не були змінені.

Зверніть увагу! Комісія прагне переглянути граничні ціни, аби створити задовільні умови для комерційного імпорту електроенергії з Європи.

Варто зауважити, що перегляд прайс-кепів може вплинути на ціни для українців так:

ціни на електроенергію для населення не зміняться;

а от бізнес може відчути подорожчання.

Нагадаємо! Попереднє зростання граничних цін відбулося з 1 червня 2024 року. Тоді регулятор ухвалив це рішення на фоні відключень електроенергії. Підвищення прайс-кепів вплинуло і на зростання промислової інфляції. Вона сягнула 14% (саме у місячному вираженні).