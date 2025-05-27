В Україні відбувся стрибок зарплат

У 2025 році тенденція продовжується, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Згідно з даними Держстату у 2024 році середньомісячна зарплата штатних працівників склала 21 473 гривень. А це на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. Зокрема у IV кварталі 2024 року вона становила вже 24 153 гривень. Тобто йдеться про зростання вже на 25,6%.

З огляду на дані сайту www.work.ua ця тенденція триває і надалі,

– йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначили в міністерстві, стимулювали зміни щодо зарплати:

зростання економічної активності;

значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України.

Ба більше, у лютому поточного року кількість застрахованих осіб (найманих працівників), була на 143 тисяч осіб меншою за показники лютого минулого року. Це зокрема пов’язано із мобілізацією працівників та продовженням міграційних процесів.

Зверніть увагу! Кількість працівників була на 782 тисяч людей, менше ніж лютому 2021 року, що негативно вплинуло на показники ринку праці.