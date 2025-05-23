Коли зросте мінімальна зарплата

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 10 тисяч гривень прогнозується до 2028 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Основна мета поетапного підвищення мінімальної зарплати – підтримання купівельної спроможності українців, а також зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів шляхом збільшення податкових відрахувань.

Плани щодо збільшення розміру "мінімалки" нині такі:

2026 рік – 8 688 гривень;

2027 рік – 9 374 гривень;

2028 рік – 10 059 гривень.

У 2025 році від підвищення вирішили відмовитися, зараз розмір мінімальної зарплати становить 8 000 гривень.

Чи піднімуть "мінімалку" до майже 11 000 гривень

До Ради подали законопроєкт, який пропонує підвищити мінімальну зарплату з 1 липня 2025 року. Також документ пропонує змінити правила щомісячних виплат для окремих категорій громадян.

Ініціатори законопроєкту хочуть підвищити її до 10 800 гривень, щоб наблизити суму до реального прожиткового мінімуму, визначеного Мінсоцполітики. Вони вважають, що підвищення мінімальної зарплати можна забезпечити за рахунок скорочення другорядних витрат бюджету та зростання його доходів.