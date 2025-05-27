В Украине произошел скачок зарплат

В 2025 году тенденция продолжается, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Согласно данным Госстата в 2024 году среднемесячная зарплата штатных работников составила 21 473 гривен. А это на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. В частности, в IV квартале 2024 года она составляла уже 24 153 гривен. То есть речь идет о росте уже на 25,6%.

Учитывая данные сайта www.work.ua эта тенденция продолжается и в дальнейшем,

– говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, стимулировали изменения по зарплате:

рост экономической активности;

значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины.

Более того, в феврале текущего года количество застрахованных лиц (наемных работников), было на 143 тысяч человек меньше показателей февраля прошлого года. Это в частности связано с мобилизацией работников и продолжением миграционных процессов.

Обратите внимание! Количество работников было на 782 тысяч человек, меньше чем феврале 2021 года, что негативно повлияло на показатели рынка труда.