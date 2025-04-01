Яку кількість електроенергії імпортує і експортує Україна

Загалом за березень Україна імпортувала приблизно 272 тисяч мегават-годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro Electricity.

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Цікаво, що найбільше електроенергії імпортовано саме з Угорщини, приблизно – 42% від загальної кількості. З інших країн були дещо менші поставки:

зі Словаччини надійшло – 19%;

з Польщі – 18%;

з Румунії – 16%.

Решта електроенергії була імпортована з Молдови. Варто також зауважити, що імпорт електроенергії зріс майже з усіх країн. Виключенням є лише Словаччина.

Україна також майже вдвічі збільшила експорт електроенергії у березні. Загалом він сягнув 76,3 тисячі мегават-годин.

Зверніть увагу! Зростання експорту електроенергії пояснюється збільшенням виробництва електроенергії на СЕС у денні години. Тобто, у енергосистемі України виникав значний профіцит.