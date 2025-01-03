Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

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Що міністр каже про продаж електроенергії за кордон

Герман Галущенко запевнив, що за наявності дефіциту, навіть 1 кіловата, – жодного кіловата на експорт не буде направлено.

Тобто за наявності дефіциту, що було наслідком російських ударів по енергетиці, про експорт електроенергії з України навіть не може бути мови,

– зазначив міністр.

Експорт можливий лише в періоди профіциту, який може виникати в години мінімального споживання. У години пікового споживання для забезпечення потреб українських споживачів Україна імпортує додаткову електроенергію із сусідніх країн ЄС.

Зауважимо, раніше Молдова повідомила, що закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" у нічний час, коли в України є надлишок енергії і вона може її експортувати. Повідомлялося, що потужності на 2 січня вже були зарезервовані.