Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

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Что министр говорит о продаже электроэнергии за границу

Герман Галущенко заверил, что при наличии дефицита, даже 1 киловатта, – ни одного киловатта на экспорт не будет направлено.

То есть при наличии дефицита, что было следствием российских ударов по энергетике, об экспорте электроэнергии из Украины даже не может быть речи,

– отметил министр.

Экспорт возможен только в периоды профицита, который может возникать в часы минимального потребления. В часы пикового потребления для обеспечения потребностей украинских потребителей Украина импортирует дополнительную электроэнергию из соседних стран ЕС.

Заметим, ранее Молдова сообщила, что будет закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" в ночное время, когда у Украины есть избыток энергии и она может ее экспортировать. Сообщалось, что мощности на 2 января уже были зарезервированы.