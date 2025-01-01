Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker. Важно, что речь идет исключительно об избыточной украинской электроэнергии.

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Что известно о поставках Украиной электроэнергии в Молдову

В Energocom сообщили, что уже зарезервировали необходимые мощности на 2 января.

Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" – в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать,

– заверили в компании.

Там объяснили, что поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничено диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами. В этом случае речь идет об украинской электроэнергии.

Заметим, недавно из-за угрозы со стороны России в Украине решили закрыть информацию о торгах электроэнергией на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Однако это решение касается исключительно бизнеса и не имеет отношения к бытовым потребителям.