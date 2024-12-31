Почему закрыли данные о торгах

Это связано с военным положением в государстве и попытками России уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Оператор рынка".

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Учитывая военное положение в государстве и попытки врага уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, АО "Оператор рынка" с сегодняшнего дня прекращает публикацию на вебсайте и телеграмканале информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке,

– говорится в сообщении.

Также "Украинская энергетическая биржа" сообщила, что в соответствии с приказом Министра энергетики от 27 декабря 2024 года аукционные бюллетени и средневзвешенные ценовые бюллетени не будут доступны на сайте в период действия военного положения и до конца месяца, следующего за его окончанием или отменой.

Обратите внимание. С информацией об аукционах зарегистрированные участники, которым не ограничен технический доступ, могут ознакомиться в торговой системе добавили на бирже.