Чому закрили дані про торги

Це пов'язано з воєнним станом в державі та намаганнями Росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Оператор ринку".

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Враховуючи воєнний стан в державі та спроби ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, АТ "Оператор ринку" відсьогодні припиняє публікацію на вебсайті та телеграмканалі інформації про торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку,

– йдеться в повідомленні.

Також "Українська енергетична біржа" повідомила, що відповідно до наказу Міністра енергетики від 27 грудня 2024 року аукціонні бюлетені та середньозважені цінові бюлетені не будуть доступні на сайті в період дії воєнного стану та до кінця місяця, наступного за його закінченням або скасуванням.

Зауважте. З інформацією щодо аукціонів зареєстровані учасники, яким не обмежено технічний доступ, можуть ознайомитись в торговій системі додали на біржі.