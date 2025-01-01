Открытие переговоров о вступлении в ЕС стало историческим достижением Украины в 2024 году. В следующем году украинское правительство планирует активизировать еще больше усилий на этом пути. Сама же Европа готовится отвечать на огромные для себя вызовы – возвращение Дональда Трампа в Белый Дом в США и укрепление собственного военно-промышленного комплекса.

О главных достижениях Украины на евроинтеграционном пути и чего ждать в 2025 году Киеву и внутри ЕС – читайте в итоговом материале 24 Канала.

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Начало переговоров о вступлении и сближении с ЕС

Начало переговоров о вступлении в ЕС и проведение первой межправительственной конференции с участием европейских и украинских чиновников ознаменовало 2024 год как исторический. Украина и Евросоюз открыли переговоры о вступлении 25 июня 2025 года в Люксембурге.

Этому решению предшествовали полгода ожидания из-за формирования переговорных групп, официальных протоколов с дальнейшими шагами и важнейшим событием для самого ЕС – выборами в Европарламент. Именно из-за внутренних политических изменений в Евросоюзе вопрос о продвижении Украины по евроинтеграционному треку отложили до конца июня.

Политическое решение об открытии переговоров одобрили еще в декабре 2023 года во время заседания Европейского Совета, когда премьер Венгрии Виктор Орбан "случайно" вышел на кофе во время голосования.

С тех пор Брюссель и Киев активно проводят скрининг украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС (Acquis communautaire).

В ноябре Украина и Еврокомиссия уже завершили оценку законодательства по первому кластеру "Основы процесса вступления в ЕС" и начали скрининг по второму кластеру "Внутренний рынок".

В целом переговорный процесс состоит из шести кластеров, которые в свою очередь делятся на 33 главы. Еще две главы "Институты" и "Другие вопросы" будут рассматривать отдельно, вне кластеров.

Основатель адвокационной платформы Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн в комментарии 24 Каналу заявил, что 2024 год стал важным не только из-за официального открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этот год также отличился и ознаменовался укреплением поддержки со стороны союзников мысли о том, что будущее Украины – в составе Европейского Союза.

Роланд Фройденштейн Основатель адвокационной платформы Brussels Freedom Hub Я бы выделил одну страну, где мы имели настоящий поворот в этом вопросе в течение 2024 года, и это Франция. Опять же, был подготовительный этап, а именно Братиславская речь президента Франции Эммануэля Макрона в 2023 году (где Макрон подчеркнул важность европейской интеграции Украины и поддержал ее вступление в ЕС – 24 Канал). Я думаю, что формальное примирение Франции с мнением о том, что Украина должна стать членом ЕС в обозримом будущем, произошло в 2024 году.

Впрочем, не все страны настроены поддерживать евроинтеграционный курс Украины. В частности, Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС не способствовала ускорению процесса вступления.

Из других достижений, которые также способствуют сближению с ЕС, является имплементация реформ в рамках Ukrainian Facility Plan. Евросоюз выделил Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и низкопроцентных кредитов. Однако Еврокомиссия выплачивает транши через систему условности – украинское правительство получает деньги только после выполнения определенных реформ.



Весной этого года Киев представил Брюсселю план реформ, который одобрили в ЕК. В рамках этого механизма Украина уже получила 16,1 миллиарда евро.

Структурные реформы предусматриваются во всех сферах – от государственного управления и предпринимательства до интеграции в единый рынок ЕС и социальной политики.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, в этом году Украина выполнила 23 шага из утвержденного плана. Девять из них – досрочно. В 2025 году украинское правительство должно выполнить еще больше задач, чтобы получить финансовую помощь от ЕС.

Юлия Свириденко первая вице-премьер-министр – министр экономики Большинство следующих индикаторов (56) придется именно на 2025 год. Если выполним их, Украина получит еще 12,5 миллиарда евро в бюджет следующего года.

Первые успехи на пути в ЕС: что принесет 2025 год

На пути евроинтеграции 2025 год для Украины может также стать историческим. Киев планирует открыть первые переговорные блоки уже в течение следующих шести месяцев.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время польского председательства в Совете ЕС переговоры могут начаться по двум кластерам. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отметила, что вместе с польской стороной и новой еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос спланировали, как можно открыть первые 15 переговорных разделов, касающихся верховенства права, уже в первом полугодии 2025 года.

Ольга Стефанишина Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Это абсолютно возможно. Украина движется динамично, у нас положительная оценка по результатам отчета о расширении, у нас есть договоренности относительно наших обязательств, которые мы должны выполнить, и всех предпосылок для открытия второго кластера.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил еще более амбициозную цель – открыть шесть переговорных кластеров до конца 2025 года.

В самом Евросоюзе выражают готовность продвигаться в переговорах насчет вступления с Украиной. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы по открытию переговорных кластеров, однако откроют ли все переговорные блоки в следующем году, она не проинформировала.

Мы должны продолжать нашу политическую поддержку для Украины. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в Европейском Союзе. Если они будут в дальнейшем придерживаться этих усилий, мы должны быть готовы открыть переговоры вокруг фундаментального кластера в начале 2025 года и (открыть) другие кластеры – в течение этого же года,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время еврокомиссар по расширению Марта Кос считает, что переговорный кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС" (Fundamentals) с Украиной может быть открыт в первой половине 2025 года, вероятнее всего, в апреле – мае.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что во время председательства в Совете ЕС Варшава будет способствовать ускорению процесса евроинтеграции Украины. Впрочем, соответственно "насколько это будет позволять методология ЕС". В Польше говорят, что переговоры о членстве не будут легкой задачей, в частности из-за таких чувствительных вопросов, как сельское хозяйство.

Отметим, что в 2025 году Украина и ЕС начнут открывать переговорные кластеры и главы. Однако этот процесс является частью довольно сложной и бюрократической процедуры, характерной для расширения ЕС.



Для открытия каждой переговорной главы требуется единодушное одобрение всех стран-членов, и то же касается ее закрытия после выполнения необходимых реформ. Учитывая то, что в переговорном плане предусмотрено 35 глав, это означает потенциальные 70 возможностей для наложения вето.

Аналитик Роланд Фройденштейн считает, что в следующем году Украине стоит сосредоточиться на укреплении независимости судебной власти и борьбе с коррупцией. Главная задача по состоянию на сейчас – не столько принятие новых законов, сколько имплементация необходимых реформ.

В своем годовом отчете Еврокомиссия оценила уровень реформ в Украине на 1,82 балла по шкале от 0 до 4 (улучшение по сравнению с прошлогодним 1,68 балла).



Украина достигла "хорошего прогресса" в шести из 33 сфер, но ни одна из них не получила наивысшего балла за скорость реформ.

Роланд Фройденштейн считает, что успехи на пути евроинтеграции также будут зависеть и от политических вопросов, а именно от того, как закончится война в Украине.

Как будет развиваться война и выживет ли Украина как жизнеспособная либеральная демократия с хорошим экономическим будущим и позитивной перспективой, как независимая страна, как независимая суверенная страна – вот настоящий вопрос. От этого, в конце концов, будет зависеть и то, присоединится ли она к ЕС в обозримом будущем или нет,

– рассказал Фройденштейн.

Что принес 2024 год для ЕС и чего ожидать в 2025 году?

Этот год для ЕС ознаменовался политическими изменениями – в июне состоялись выборы в Европарламент, а с 1 декабря новая Коллегия Еврокомиссии приступила к работе.

Несмотря на рост влияния ультраправых, Европе удалось сохранить центристское большинство с доминантной правоцентристской Европейской народной партией. Урсула фон дер Ляйен сохранила свою позицию президента Еврокомиссии на второй срок до 2029 года.

2024 год также продемонстрировал ЕС необходимость укреплять собственный оборонно-промышленный комплекс и усиливать оборонные позиции, в частности на фоне возможного возвращения Дональда Трампа в Белый Дом.

Известно, что Трамп в предыдущие годы критиковал Европу за недостаточное финансирование обороны, и его приход может означать уменьшение поддержки Украины со стороны США, что подтолкнет ЕС к усилению собственных усилий. В этом году ЕС, хотя и с опозданием, передал Украине миллион обещанных снарядов. Задержка в поставках составила целых 12 месяцев, что не могло не сказаться на фронте.

Для ответа на эти вызовы в обновленной Еврокомиссии появилась новая должность – еврокомиссар по вопросам обороны и космоса. Им стал проукраинский экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. По его словам, в следующем году ЕС планирует изготовить около двух миллионов артиллерийских снарядов.

Кроме этого, в 2024 году ЕС начнет формировать долгосрочный бюджет на период 2027 – 2034 годов. Как будут распределяться средства, будет определять главные приоритеты ЕС на ближайшие семь лет. Одним из таких приоритетов может стать увеличение оборонных расходов.



Андрюс Кубилюс предлагает заложить на эту сферу 100 миллиардов евро, что в десять раз превышает нынешние расходы.

Роланд Фройденштейн говорит, что сейчас в Евросоюзе существует общий консенсус, однако открытый вопрос – заблокируют ли некоторые страны увеличение военных расходов? В частности, это будет зависеть и от результатов выборов в Германии в феврале 2025 года.

Нам нужно создать экономию от масштаба на европейском уровне в оборонной промышленности. Это означает, что мы должны максимально использовать преимущества стандартизации, усилить наднациональное сотрудничество и уменьшить обособленность подходов к безопасности и обороне,

– говорит Фройденштейн.

Следующий год для Европы может стать настоящим вызовом, в частности из-за уменьшения поддержки Киева со стороны Вашингтона. Переизбранный президент США Дональд Трамп уже делал заявления, относительно вероятного сокращения объемов военной помощи для Украины. Поэтому все бремя может лечь на плечи Евросоюза.

Последние месяцы этого года лидеры и министры европейских стран вели активные переговоры по обеспечению дальнейшей помощи для Украины. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал заседание "Веймарского треугольника +" в Варшаве. А в Берлине главы МИД Франции, Италии, Великобритании, Испании, Германии Италии и главный дипломат ЕС подписали совместную декларацию. Документ предусматривает увеличение военной помощи Украине и неизменную поддержку на ее пути в ЕС и НАТО.

В этом году Евросоюз столкнулся с новыми вызовами на геополитической арене. На фоне прихода к власти пророссийской партии в Грузии "Грузинская мечта", страну охватили протесты. В частности, причиной стало заявление грузинского правительства об отказе от переговоров о вступлении в ЕС в 2028 году. Таким образом ЕС потерял потенциальное влияние в Восточной Европе.

Сейчас Евросоюз теряет Грузию, потому что грузинское правительство, возглавляемое "Грузинской мечтой", очевидно, приняло решение вернуться к "матушке-России" и попытаться угодить Путину, ударив ногой по Европейскому Союзу,

– объясняет Роланд Фройденштейн.

Аналитик Фройденштейн говорит, что в 2025 году ЕС придется столкнуться с новыми вызовами, в частности, на геополитическом фронте.

Прежде всего, это гибридная война России как против Евросоюза, так и против его отдельных государств-членов.

Мы говорим не только о нападении России на Украину и совершении ею военных преступлений, мы говорим обо всех этих диверсиях, кибератаках, убийствах, перерезании телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. И ЕС пока пытается сформулировать ответ на это,

– объяснил эксперт.

Вторым важным геополитическим и геоэкономическим вызовом является Китай. По мнению Фройденштейна, Китай помогает России в этих гибридных атаках. В частности, через потенциальное использование китайских кораблей при повреждении морских кабелей.

Полностью разорвать все экономические отношения с Китаем Евросоюз не может. Такие действия привели бы к потере миллионов рабочих мест и глубокому экономическому и политическому кризису. В 2025 году Евросоюз должен найти правильный баланс, как укрепить стратегическую автономию по отношению к Китаю и при этом не разрушить полностью экономики – это один из главных вызовов 2025 года.

Третий вызов – это вторая администрация Дональда Трампа. Пока внутри Белого дома идет борьба за власть, Евросоюз и Украина не чувствуют изменения политики в Вашингтоне. Однако этот момент наступит после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

"Европа готовится к многочисленным вызовам со стороны Белого дома, который потенциально является наиболее антиевропейским Белым домом в новейшей истории Соединенных Штатов. И будет очень сложно найти ответ на эти вызовы", – подытожил Роланд Фройденштейн.