В Варшаве состоялась масштабная международная конференция – выставка ReBuild Ukraine: Construction and Energy. Представители правительства Украины и ЕС, международные компании и бизнес обсуждали восстановление Украины после войны.

В этом году к конференции в Варшаве присоединились более 5,5 тысяч участников из 32 стран мира. Отдельный "марафон" вели представители местного самоуправления Украины, представив свои потребности и проекты для привлечения инвесторов. На полях выставки состоялась первая инвестиционная конференция ЕС – Украина. В Еврокомиссии заявили, что это мероприятие должно мобилизовать частные инвестиции для восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

О том, как членство в ЕС может способствовать развитию бизнеса и привлекать инвестиции – узнавала корреспондентка 24 Канала София Назаренко.

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ЕС призывает бизнес инвестировать в Украину прямо сейчас

"Инвестируйте в Украину сейчас" – стало неформальным лозунгом инвестиционной конференции. По словам Герта Яна Купмана, главы Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения, Украина демонстрирует заметный прогресс в реализации реформ. Эти изменения не только приближают Украину к членству в ЕС, но и формируют прозрачные условия для инвесторов.

Инвесторы могут полагаться на этот прогресс и уже сейчас строить долгосрочные стратегии. Инвестиции европейских компаний в Украину не только возможны, но и стратегически выгодны,

– подчеркнул Купман.

Для крупного бизнеса процесс евроинтеграции Украины – это игра на долгосрочную перспективу. В будущем это может означать доступ к рынку, что станет частью крупнейшего внутреннего рынка в мире – единого рынка ЕС. Это также гарантирует защиту инвестиций и равные условия для бизнеса.



Ян Купман / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Отметим, что реформы происходят в рамках плана Ukraine Facility, который предусматривает конкретный перечень структурных изменений и мероприятий для развития экономики Украины.

Инвестиции в Украину не только возможны, они уже происходят,

– отметил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам расширения.

В частности, недавно была заключена одна из крупнейших сделок за последние 20 лет – приобретение мобильного оператора LifeCell европейскими компаниями. Это стало возможным благодаря поддержке ЕБРР, МФК, Еврокомиссии и правительства Франции.



Со стороны ЕС, Еврокомиссия также поддерживает малые и крупные инвестиции в Украину через финансовые гарантии и гранты. Это позволяет частным инвесторам входить на украинский рынок с минимизированными рисками.

Герт Ян Купман в обращении к европейским компаниям заявил, что инвестиции в украинский рынок следует рассматривать как "стратегическую возможность".

Как представители Еврокомиссии, мы хотим, чтобы европейские компании делали эти инвестиции. Чего мы точно не хотим, так это чтобы этим занимались китайские и другие компании со всего мира, кроме стран, к которым Украина фактически присоединится как часть Европейского Союза,

– обратился глава Гендиректората по расширению.

Специальный посланник Италии по вопросам восстановления Украины Давид Ла Чечилиа отметил, что европейские компании могут начинать работать в Украине, не дожидаясь окончания войны.



Украина должна следовать стандартам ЕС / Фото ReBuild Ukraine

"Есть много вещей, которые можно сделать уже сейчас. Например, восстановление освобожденных территорий, добыча полезных ископаемых, усиление энергетической устойчивости, модернизация западной части страны, которая меньше всего пострадала от мира", – сказал он.

Генеральный директор Egis Group и член консультативного совета Украинской донорской платформы Лоран Жермен добавил, что европейские компании знают стандарты ЕС "гораздо лучше, чем американские конкуренты". По его мнению, это помогло бы Украине на пути в ЕС.

Перестройка должна происходить на стандартах ЕС

В процессе евроинтеграции Украина может повторить успех Польши, которая после вступления в ЕС в 2004 году превратилась в одного из лидеров роста в Центральной Европе. Благодаря привлечению иностранных инвестиций и доступу к европейским рынкам Польша стала промышленным и технологическим хабом.

Те же самые выгоды, которые получила Варшава 20 лет назад, сегодня могут стать реальностью для Киева: рост инвестиций, развитие производства, интеграция в мировые рынки,

– добавил Кумпан.

Этот потенциал является возможностью не только для Украины, но и для европейских бизнесов, которые могут стать двигателями восстановления и модернизации страны. Одним из ключевых аргументов в пользу интеграции Украины в Европейский Союз называют ее огромный экономический и человеческий потенциал.

Генеральный директор Egis Group Лоран Жермен отметил, что после вступления в ЕС Украина станет пятой по численности населения страной в блоке.

Это было бы огромным расширением потребительского рынка Европейского Союза – почти на 10% больше, чем нынешнее население ЕС,

– подчеркнул Жермен.

Другим полезным фактором может стать количество специалистов, которых не хватает в ЕС. В частности, Жермен считает, что украинские инженеры могли бы создавать инфраструктуру, необходимую для Евросоюза.

"Украина ежегодно выпускает около 130 тысяч инженеров – больше, чем любая другая страна ЕС. Принятие украинских инженеров было бы фантастическим активом для всего сообщества", – объяснил он.

Алексей Соболев, заместитель министра экономики Украины, считает, что Украина также имеет потенциал в сферах обороны, энергетики и инноваций. В частности, восстановление разрушенной энергосистемы уже может происходить согласно европейским стандартам.



Форум ReBuild Ukraine / Фото ReBuild Ukraine

"Мы имеем значительные мощности в энергетическом секторе, и даже несмотря на постоянные атаки России, наша энергосистема остается устойчивой. Мы отстроим ее, и почему бы не сделать это более зеленым способом, чтобы помочь Европе достичь своих климатических целей быстрее?" – отметил Соболев.

В Еврокомиссии переговоры о вступлении с Украиной называют "уникальными", поскольку страна в состоянии войны полностью переходит на стандарты ЕС. Герт Ян Купман темпы реформ называет "достаточно быстрыми", по сравнению с этим процессом в других странах. Однако, по его словам, в Брюсселе не готовы идти на уступки даже во времена войны.

Цель переговоров – убедиться, что Украина полностью переходит на операционную систему ЕС,

– объяснил глава Гендиректората Еврокомиссии.

Такие изменения станут важными и для инвесторов, поскольку в конце концов Украина будет похожа на страну-члена ЕС по функционированию ее рынка, верховенства права и функционированию систем. Процесс вступления в ЕС – это не быстрый процесс и сейчас Украина ожидает открытия первых кластеров. По словам Кумпана, в следующем году ЕС намерен открыть как можно больше таких кластеров, а возможно, и все.



Как скоро Украина перейдет на операционную систему ЕС / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Специальный посланник Италии по вопросам восстановления Украины Давид Ла Чечилиа ожидает, что польское председательство в Совете ЕС будет продвигать импульс к дальнейшему расширению ЕС.

Специальный посланник Италии по вопросам восстановления Украины Пьер Хейльбронн также говорит о необходимости реформ в Украине. Процесс реконструкции он призывает называть трансформацией.

Эту трансформацию следует понимать как трансформацию не только правил, норм, что является сутью процесса вступления в ЕС, но и внедрение этих ценностей в повседневную практику бизнеса, государственных служащих, политиков, журналистов,

– сказал он.

Готова ли Украина к инвестициям

Несмотря на оптимистичные сигналы, озвученные во время конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, остается много сфер, требующих совершенствования, чтобы страна стала более привлекательной для инвесторов. Лоран Жермен считает, что хотя украинское правительство и делает шаги в доступе к информации о проектах, он все еще ограничен.

"Хотя украинское правительство делает значительные усилия для диджитализации, доступ к информации о приоритетных проектах нуждается в улучшении. Крупные компании, например наша, могут найти необходимую информацию, но для малых и средних предприятий это остается серьезным препятствием", – отметил Жермен. По его мнению, еще одним барьером для инвесторов является непрозрачность в принятии решений.

"Иногда сложно понять, кто именно принимает решение – центральное правительство или местные власти. Это создает неопределенность для бизнеса", – сказал Жермен.

Кроме того, Украине стоит отходить от принципа "побеждает самая низкая цена" в сфере закупок, ведь этот подход отдаляет ее от качества, необходимого для внедрения стандартов ЕС. Лоран Жермен предлагает учитывать качество и соответствие европейским стандартам при отборе компаний для тендеров. Он также обеспокоен, сможет ли Украина обеспечить выполнение амбициозных планов из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.

Меня беспокоит, что миллиарды долларов могут остаться неосвоенными из-за недостаточного количества "рук и мозгов" на местах. Привлечение опытных компаний уже сейчас является ключевым,

– подчеркнул он.

Вопросы безопасности и верховенства права все еще остаются наиболее актуальными для европейских инвесторов.



Украина готова к инвестициям / Фото ReBuild Ukraine

"Основы, такие как верховенство права, судебная система и эффективное государственное управление, – это те аспекты, которые являются первоочередными для любых иностранных инвестиций в Украине", – отметил спецпосланник Италии Пьер Хейльбронн.

Для бизнеса важно не только видеть политическую стабильность, но и чувствовать уверенность в законности и прозрачности всех процессов. Украинский бизнес, по словам экспертов, должен быть готов к новым реалиям и менять свою стратегию для того, чтобы не просто выживать, но и процветать в новых условиях.