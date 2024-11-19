У Варшаві відбулася масштабна міжнародна конференція – виставка ReBuild Ukraine: Construction and Energy. Представники уряду України та ЄС, міжнародні компанії та бізнес обговорювали відновлення України після війни.

Цього року до конференції у Варшаві долучилися понад 5,5 тисяч учасників з 32 країн світу. Окремий "марафон" вели представники місцевого самоврядування України, презентувавши свої потреби та проєкти для залучення інвесторів. На полях виставки відбулась перша інвестиційна конференція ЄС – Україна. В Єврокомісії заявили, що цей захід має мобілізувати приватні інвестиції для відновлення, реконструкції та модернізації України.

Про те, як членство в ЄС може сприяти розвитку бізнесу та залучати інвестиції – дізнавалася кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко.

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ЄС закликає бізнес інвестувати в Україну прямо зараз

"Інвестуйте в Україну зараз" – стало неформальним гаслом інвестиційної конференції. За словами Герта Яна Купмана, очільника Генерального директорату Єврокомісії з питань розширення, Україна демонструє помітний прогрес у реалізації реформ. Ці зміни не лише наближають Україну до членства в ЄС, а й формують прозорі умови для інвесторів.

Інвестори можуть покладатися на цей прогрес та вже зараз будувати довгострокові стратегії. Інвестиції європейських компаній в Україну не лише можливі, але й стратегічно вигідні,

– підкреслив Купман.

Для великого бізнесу процес євроінтеграції України – це гра на довгострокову перспективу. У майбутньому це може означати доступ до ринку, що стане частиною найбільшого внутрішнього ринку у світі – єдиного ринку ЄС. Це також гарантує захист інвестицій і рівні умови для бізнесу.



Ян Купман / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Зазначимо, що реформи відбуваються в межах плану Ukraine Facility, що передбачає конкретний перелік структурних змін та заходів для розвитку економіки України.

Інвестиції в Україну не тільки можливі, вони вже відбуваються,

– зазначив генеральний директор Єврокомісії з питань розширення.

Зокрема, нещодавно була укладена одна з найбільших угод за останні 20 років — придбання мобільного оператора LifeCell європейськими компаніями. Це стало можливим завдяки підтримці ЄБРР, МФК, Єврокомісії та уряду Франції.



З боку ЄС, Єврокомісія також підтримує малі та великі інвестиції в Україну через фінансові гарантії та гранти. Це дозволяє приватним інвесторам входити на український ринок з мінімізованими ризиками.

Герт Ян Купман у зверненні до європейських компаній заявив, що інвестиції в український ринок варто розглядати як "стратегічну можливість".

Як представники Єврокомісії, ми хочемо, аби європейські компанії робили ці інвестиції. Чого ми точно не хочемо, так це щоб цим займалися китайські та інші компанії з усього світу, окрім країн, до яких Україна фактично приєднається як частина Європейського Союзу,

– звернувся очільник Гендиректорату з розширення.

Спеціальний посланник Італії з питань відбудови України Давід Ла Чечіліа наголосив, що європейські компанії можуть починати працювати в Україні, не чекаючи закінчення війни.



Україна повинна слідувати стандартам ЄС / Фото ReBuild Ukraine

"Є багато речей, які можна зробити вже зараз. Наприклад, відновлення звільнених територій, видобуток корисних копалин, посилення енергетичної стійкості, модернізація західної частини країни, яка найменше постраждала від світу", – сказав він.

Генеральний директор Egis Group та член консультативної ради Української донорської платформи Лоран Жермен додав, що європейські компанії знають стандарти ЄС "набагато краще, ніж американські конкуренти". На його думку, це допомогло б Україні на шляху до ЄС.

Відбудова має відбуватися на стандартах ЄС

У процесі євроінтеграції Україна може повторити успіх Польщі, яка після вступу до ЄС у 2004 році перетворилася на одного з лідерів зростання в Центральній Європі. Завдяки залученню іноземних інвестицій і доступу до європейських ринків Польща стала промисловим і технологічним хабом.

Ті ж самі вигоди, які отримала Варшава 20 років тому, сьогодні можуть стати реальністю для Києва: зростання інвестицій, розвиток виробництва, інтеграція у світові ринки,

– додав Кумпан.

Цей потенціал є можливістю не лише для України, а й для європейських бізнесів, які можуть стати рушіями відбудови та модернізації країни. Одним із ключових аргументів на користь інтеграції України до Європейського Союзу називають її величезний економічний і людський потенціал.

Генеральний директор Egis Group Лоран Жермен зазначив, що після вступу до ЄС Україна стане п'ятою за чисельністю населення країною у блоці.

Це було б величезним розширенням споживчого ринку Європейського Союзу – майже на 10% більше, ніж теперішнє населення ЄС,

– наголосив Жермен.

Іншим корисним фактором може стати кількість спеціалістів, яких не вистачає в ЄС. Зокрема, Жермен вважає, що українські інженери могли б створювати інфраструктуру, необхідну для Євросоюзу.

"Україна щорічно випускає близько 130 тисяч інженерів – більше, ніж будь-яка інша країна ЄС. Прийняття українських інженерів було б фантастичним активом для всієї спільноти", – пояснив він.

Олексій Соболєв, заступник міністра економіки України, вважає, що Україна також має потенціал у сферах оборони, енергетики та інновацій. Зокрема, відбудова зруйнованої енергосистеми вже може відбуватися згідно з європейськими стандартами.



Форум ReBuild Ukraine / Фото ReBuild Ukraine

"Ми маємо значні потужності в енергетичному секторі, і навіть попри постійні атаки Росії, наша енергосистема залишається стійкою. Ми відбудуємо її, і чому б не зробити це в більш зелений спосіб, щоб допомогти Європі досягти своїх кліматичних цілей швидше?" – зауважив Соболєв.

В Єврокомісії переговори про вступ з Україною називають "унікальними", оскільки країна у стані війни повністю переходить на стандарти ЄС. Герт Ян Купман темпи реформ називає "досить швидкими", порівняно з цим процесом в інших країнах. Однак, за його словами, у Брюсселі не готові йти на поступки навіть у часи війни.

Мета переговорів – переконатися, що Україна повністю переходить на операційну систему ЄС,

– пояснив очільник Гендиректорату Єврокомісії.

Такі зміни стануть важливими й для інвесторів, оскільки зрештою Україна буде схожа на країну-члена ЄС щодо функціонування її ринку, верховенства права та функціонування систем. Процес вступу до ЄС – це не швидкий процес і наразі Україна очікує на відкриття перших кластерів. За словами Кумпана, наступного року ЄС має намір відкрити якомога більше таких кластерів, а можливо, й всі.



Як скоро Україна перейде на операційну систему ЄС / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Спеціальний посланник Італії з питань відбудови України Давід Ла Чечіліа очікує, що польське головування в Раді ЄС просуватиме імпульс до подальшого розширення ЄС.

Спеціальний посланник Італії з питань відбудови України П'єр Хейльбронн також говорить про необхідність реформ в Україні. Процес реконструкції він закликає називати трансформацією.

Цю трансформацію слід розуміти як трансформацію не лише правил, норм, що є суттю процесу вступу до ЄС, але й впровадження цих цінностей у повсякденну практику бізнесу, державних службовців, політиків, журналістів,

– сказав він.

Чи готова Україна до інвестицій

Попри оптимістичні сигнали, озвучені під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, залишається багато сфер, які потребують вдосконалення, щоб країна стала більш привабливою для інвесторів. Лоран Жермен вважає, що хоча український уряд і робить кроки у доступі до інформації про проєкти, він все ще є обмеженим.

"Хоча український уряд робить значні зусилля для диджиталізації, доступ до інформації про пріоритетні проєкти потребує покращення. Великі компанії, як-от наша, можуть знайти необхідну інформацію, але для малих і середніх підприємств це залишається серйозною перешкодою", – зазначив Жермен. На його думку, ще одним бар’єром для інвесторів є непрозорість у прийнятті рішень.

"Іноді складно зрозуміти, хто саме приймає рішення – центральний уряд чи місцева влада. Це створює невизначеність для бізнесу", – сказав Жермен.

Крім того, Україні варто відходити від принципу "перемагає найнижча ціна" у сфері закупівель, адже цей підхід віддаляє її від якості, необхідної для впровадження стандартів ЄС. Лоран Жермен пропонує враховувати якість та відповідність європейським стандартам при відборі компаній для тендерів. Він також занепокоєний, чи зможе Україна забезпечити виконання амбітних планів через брак кваліфікованої робочої сили.

Мене турбує, що мільярди доларів можуть залишитися неосвоєними через недостатню кількість "рук і мозків" на місцях. Залучення досвідчених компаній уже зараз є ключовим,

– підкреслив він.

Питання безпеки та верховенства права все ще залишаються найбільш актуальними для європейських інвесторів.



Україна готова до інвестицій / Фото ReBuild Ukraine

"Основи, як-от верховенство права, судова система та ефективне державне управління, – це ті аспекти, які є першочерговими для будь-яких іноземних інвестицій в Україні", – зазначив спецпосланник Італії П'єр Хейльбронн.

Для бізнесу важливо не лише бачити політичну стабільність, але й відчувати впевненість у законності та прозорості усіх процесів. Український бізнес, за словами експертів, має бути готовий до нових реалій і змінювати свою стратегію для того, щоб не просто виживати, а й процвітати в нових умовах.