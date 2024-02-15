Скільки коштує відбудова України

Відповідно до попередніх розрахунків, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови України складає 486 мільярдів доларів. План відновлення розрахований на понад десятиліття.

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Для порівняння, у кінці 2022 року відбудова України оцінювалась у 411 мільярдів доларів. При цьому, відкласти відновлення країни до кінця війни не вийде. У 2024 році буде необхідно виділити 15 мільярдів доларів на невідкладний ремонт, йдеться про:

відбудову приватного сектору;

відновлення соціальної інфраструктури;

посилення та відбудову енергетичних об'єктів;

ремонт транспортних шляхів.

Відомо, що зараз пошкоджено 10% від житлового фонду України. Одним з наймасштабніших руйнувань за війну сміливо можна назвати підрив росіянами Каховської ГЕС.

Звідки братимуть кошти на відбудову України

Міжнародні партнери сприятимуть відновленню України. Щобільше, триває розробка планів з залучення інвесторів для відбудови підприємств.

Український уряд, своєю чергою, вважає, що саме заморожені російські активи мають бути витрачені на відновлення країни. Партнери України підтримали цю ідею. Однак, вони вирішили розпочати з передачі річного прибутку за ці активи.

Не можна не сказати і про впровадження нових реформ та інновацій, які сприятимуть членству України в ЄС. Зокрема, уже діє відновлювальна програма Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, що триватиме протягом 4 наступних років.