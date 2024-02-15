Сколько стоит восстановление Украины

Согласно предварительным расчетам, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления Украины составляет 486 миллиардов долларов. План отстройки рассчитан на более чем десятилетие.

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Для сравнения, в конце 2022 года восстановление Украины оценивалось в 411 миллиардов долларов. При этом, отложить отстройку страны до конца войны не получится. В 2024 году будет необходимо выделить 15 миллиардов долларов на неотложный ремонт, речь идет о:

восстановлении частного сектора;

отстройке социальной инфраструктуры;

усилении и восстановлении энергетических объектов;

ремонте транспортных путей.

Известно, что сейчас повреждено 10% от жилого фонда Украины. Одним из самых масштабных разрушений за войну смело можно назвать подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Откуда будут брать средства на восстановление Украины

Международные партнеры будут способствовать восстановлению Украины. Более того, продолжается разработка планов по привлечению инвесторов для отстройки предприятий.

Украинское правительство, свою очередь, считает, что именно замороженные российские активы должны быть потрачены на восстановление страны. Партнеры Украины поддержали эту идею. Однако они решили начать с передачи годовой прибыли за эти активы.

Нельзя не сказать и о внедрении новых реформ и инноваций, которые будут способствовать членству Украины в ЕС. В частности, уже действует восстановительная программа Ukraine Facility на 50 миллиардов евро, которая продлится в течение 4 следующих лет.