Что прогнозируют в МВФ

По прогнозам МВФ, в 2024 году мировой рост экономики будет на уровне 3,1%. Однако такой показатель свидетельствует о незначительном повышении по сравнению с октябрьским прогнозом 2023 года.

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Стоит добавить, что показатели роста могут значительно варьироваться из-за различных факторов: от влияния более высокой стоимости заимствований до низких потребительских настроений.

В США рост ВВП останется умеренно высоким. Это произойдет благодаря смягчению на рынке труда, ведь будет расти реальная заработная плата.

рост ВВП останется умеренно высоким. Это произойдет благодаря смягчению на рынке труда, ведь будет расти реальная заработная плата. А в Китае проблемы на рынке недвижимости будут тормозить экономический рост. Таким образом снижение стоимости недвижимости повлияло на доходы, активы и общественные настроения. А через такие неблагоприятные настроения рост потребления снизится.

проблемы на рынке недвижимости будут тормозить экономический рост. Таким образом снижение стоимости недвижимости повлияло на доходы, активы и общественные настроения. А через такие неблагоприятные настроения рост потребления снизится. Латинская Америка : Чили и Бразилия стали одними из первых стран, развивающихся, которые повысили процентные ставки в 2021 году, но в прошлом году показатели снизились. Поэтому в этом году МВФ улучшил прогнозы для Бразилии и Мексики.

: Чили и Бразилия стали одними из первых стран, развивающихся, которые повысили процентные ставки в 2021 году, но в прошлом году показатели снизились. Поэтому в этом году МВФ улучшил прогнозы для Бразилии и Мексики. Интересно, что самые низкие темпы роста прогнозируют в Европе – всего 0,9%.

Страны по росту ВВП в 2024 году

Большинство стран в списке происходят из Африки. Впрочем, в первую тройку входят страны из Океании, Южной Америки и Восточной Азии:

Первая в списке по росту – Макао, что контролируется коммунистами из Китая, с прогнозом в 27,2%,

Второй является Гаяна – рост прогнозируют на уровне 26,6%,

Третье место занимает Палау – 12,4%,

Далее следуют такие страны:

страна в Западной Африке – Нигер с 11,1%,

Сенегал с 8,8%,

Ливия – 7,5%,

Руанда – 7%,

Кот-д'Ивуар – 6,6%,

Индия – 6,5%,

Буркина-Фасо – 6,4%.

Важно! Украине прогнозируют рост на уровне 3,2% – это эффект низкой базы. В то же время по сравнению с другими странами Европы, украинский показатель является одним из самых высоких. По расчетам МВФ за 2021, для того, чтобы Украина догнала по уровню жизни страны Восточной Европы нужно, чтобы рост ежегодно составлял 6 – 7%.

В то же время самые низкие темпы роста экономики прогнозируют странам Северной Европы: Швеция – всего 0,6%, Финляндия – 1%, Дания – 1,4%, а Норвегия – 1,5%.