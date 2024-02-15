Что прогнозируют в МВФ
По прогнозам МВФ, в 2024 году мировой рост экономики будет на уровне 3,1%. Однако такой показатель свидетельствует о незначительном повышении по сравнению с октябрьским прогнозом 2023 года.
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Стоит добавить, что показатели роста могут значительно варьироваться из-за различных факторов: от влияния более высокой стоимости заимствований до низких потребительских настроений.
- В США рост ВВП останется умеренно высоким. Это произойдет благодаря смягчению на рынке труда, ведь будет расти реальная заработная плата.
- А в Китае проблемы на рынке недвижимости будут тормозить экономический рост. Таким образом снижение стоимости недвижимости повлияло на доходы, активы и общественные настроения. А через такие неблагоприятные настроения рост потребления снизится.
- Латинская Америка: Чили и Бразилия стали одними из первых стран, развивающихся, которые повысили процентные ставки в 2021 году, но в прошлом году показатели снизились. Поэтому в этом году МВФ улучшил прогнозы для Бразилии и Мексики.
- Интересно, что самые низкие темпы роста прогнозируют в Европе – всего 0,9%.
Страны по росту ВВП в 2024 году
Большинство стран в списке происходят из Африки. Впрочем, в первую тройку входят страны из Океании, Южной Америки и Восточной Азии:
- Первая в списке по росту – Макао, что контролируется коммунистами из Китая, с прогнозом в 27,2%,
- Второй является Гаяна – рост прогнозируют на уровне 26,6%,
- Третье место занимает Палау – 12,4%,
Далее следуют такие страны:
- страна в Западной Африке – Нигер с 11,1%,
- Сенегал с 8,8%,
- Ливия – 7,5%,
- Руанда – 7%,
- Кот-д'Ивуар – 6,6%,
- Индия – 6,5%,
- Буркина-Фасо – 6,4%.
В то же время самые низкие темпы роста экономики прогнозируют странам Северной Европы: Швеция – всего 0,6%, Финляндия – 1%, Дания – 1,4%, а Норвегия – 1,5%.