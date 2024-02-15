Россия наращивает сотрудничество с Азией

С начала полномасштабного вторжения и после первых европейских санкций Россия прекратила публиковать подробную ежемесячную статистику экспорта и импорта.

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В понедельник российская таможенная служба скрыла экспорт и импорт в тоннаже, но две таблицы, которые она обнародовала, по-прежнему, показывают, что ее зависимость от азиатских стран резко возросла в обоих направлениях торговли в ответ на западные санкции,

– написали в Reuters.

Объемы экспорта и импорта России в 2023 году изменились так:

экспорт в Европу – упал на 68% до 84,9 миллиарда долларов;

экспорт в Азию – вырос на 5,6% до 306,6 миллиарда долларов;

импорт из Европы – упал на 12,3% до 78,5 миллиарда долларов;

импорт из Азии – вырос на 29,2% до 187,5 миллиарда долларов.

Поэтому общий объем экспорта оккупанта упал на 28,3% до 425,1 миллиарда долларов, а импорта вырос на 11,7% до 285,1 миллиарда долларов. Зато доля Азии в экспорте России поднялась до 72% с 49% в 2022 году.

Заметьте! В частности повысился общий объем импорта – машин, оборудования, транспортных средств и другой сопутствующей продукции. Скачок составил 24% до 146 миллиардов долларов.

Зато экспорт "минеральных продуктов", включая энергетическими продуктами, упал на 33,6% до 260,1 миллиарда долларов, а металлов и металлопродукции – на 15% до 60 миллиардов долларов.