Росія нарощує співпрацю з Азією

Від початку повномасштабного вторгнення та після перших європейських санкцій Росія припинила публікувати детальну щомісячну статистику експорту та імпорту.

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У понеділок російська митна служба приховала експорт та імпорт у тоннажі, але дві таблиці, які вона оприлюднила, як і раніше, показують, що її залежність від азійських країн різко зросла в обох напрямках торгівлі у відповідь на західні санкції,

– написали у Reuters.

Обсяги експорту та імпорту Росії у 2023 році змінилися так:

експорт до Європи – впав на 68% до 84,9 мільярда доларів;

експорт до Азії – зріс на 5,6% до 306,6 мільярда доларів;

імпорт з Європи – впав на 12,3% до 78,5 мільярда доларів;

імпорт з Азії – зріс на 29,2% до 187,5 мільярда доларів.

Тож загальний обсяг експорту окупанта впав на 28,3% до 425,1 мільярда доларів, а імпорту зріс на 11,7% до 285,1 мільярда доларів. Натомість частка Азії в експорті Росії піднялася до 72% із 49% 2022 року.

Зауважте! Зокрема підвищився загальний обсяг імпорту – машин, обладнання, транспортних засобів та іншої супутньої продукції. Скачок становив 24% до 146 мільярдів доларів.

Натомість експорт "мінеральних продуктів", включно з енергетичними продуктами, впав на 33,6% до 260,1 мільярда доларів, а металів і металопродукції – на 15% до 60 мільярдів доларів.