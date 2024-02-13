Ослабилось ли инфляционное давление в январе

Так, в январе 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 4,7%. Поэтому продукты подорожали медленнее, чем ожидалось, а также наблюдались низкие темпы роста цен на топливо, транспорт и табачные изделия.

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Согласно данным НБУ, рост цен на обработанные продовольственные товары также продолжал замедляться – до 5,5%.

Фундаментальное инфляционное давление, отраженное в показателе базовой инфляции, в январе также ослабилось, хотя и менее заметно, чем ожидал НБУ,

– отмечается в комментарии.

Такая динамика обусловлена увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, снижением мировых цен на нефть и дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

В то же время благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления постепенно исчерпываются, а риски усиления инфляционного давления сохраняются, прежде всего из-за влияния войны,

– отметили в НБУ.

Что происходило с ценами в январе

Цены на продукты

НБУ сообщает, что рост цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия, а также мясные продукты – существенно притормозился. В то же время углубилось падение цен на подсолнечное масло и замедлилось подорожание продуктов его переработки. Однако, рыбные и молочные продукты – ускорились в подорожании.

Последнее может быть следствием блокирования границ, что повлекло меньшее предложение импортной продукции, дополнительные логистические расходы и меньшие сроки реализации этих товаров,

– говорится в комментарии.

Впрочем, рост цен на сырые продукты незначительно замедлился до 2,1% В годовом измерении благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок ощутимо снизилась стоимость яиц, круп и муки, сахара.

Интересно! По данным НБУ, рост цен на молоко притормозило на фоне сокращения экспорта и соответствующего увеличения объемов сырья на внутреннем рынке.

Зато стремительно подорожали овощи борщевого набора из-за сокращения предложения качественной продукции, а также помидоры, яблоки и цитрусовые.

Цены на непродовольственные товары

Цены же на непродовольственные товары незначительно снизились прежде всего за счет углубления падения цен на одежду и обувь. Зато цены на электронику и бытовую технику – замедлили темпы снижения по сравнению с декабрем.

Темпы роста стоимости услуг

Темпы роста стоимости услуг в январе замедлились до 10,1% в годовом измерении. Умеренно дорожали услуги кафе и ресторанов под влиянием уменьшения давления со стороны расходов на продовольственное сырье.

Интересно! В НБУ отметили, что некоторые услуги по содержанию жилья и личного ухода подорожали быстрее из-за увеличенного спроса и недостаточности квалифицированных кадров.

Также замедлился рост стоимости: медицинских, ветеринарных, финансовых услуг, страхования, обслуживания автомобилей, кинотеатров, химической чистки.

Темпы роста административно регулируемых цен

Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 10,4%. Далее медленнее дорожали алкогольные напитки и табачные изделия из-за уменьшения давления со стороны производственных затрат и значительное давление со стороны нелегальной продукции.

Интересно! Мораторий на повышение тарифов на ЖКУ для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

Цены на топливо

Цены на топливо остались на том же уровне, что и в прошлом году. Это главным образом связано с падением мировых цен на нефть и расширением источников поставок топлива.