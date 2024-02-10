На чьи пенсии повлияет индексация

Согласно предварительным расчетам, нынешняя индексация будет иметь отметку – 13%. Конечное значение станет известно позже.

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Стоит заметить, что в расчетах не принимаются во внимание любые надбавки. Учитывая полученный показатель индексации, понимаем, что для роста пенсионных выплат на 1 тысячу гривен, пенсия должна быть не менее 8 тысяч гривен. Поскольку большинство граждан получают меньше средств, соответственно и показатель роста снижен.

Кто не почувствует индексацию

Несмотря на то, что 13% довольно значительный показатель, есть пенсионеры, которые не почувствуют мартовский перерасчет. Речь идет о:

гражданах, которые получают самые высокие пенсии;

лицах, которые ушли на заслуженный отдых в течение последних 3 лет.

Также незначительными будут изменения для тех пенсионеров, которые получают выплаты ниже минимальных. Если, соответствии с расчетами, лицо не может рассчитывать даже на гарантированную пенсию, ему предоставляют специальные надбавки. Благодаря этим доплатам, гражданин получает определённые минимальные пенсионные выплаты.

Пенсионерам, которые относятся к указанным категориям, также проиндексируют пенсии. Но этот перерасчет должен лишь заместить доплату, которая предоставлялась ранее.

Обратите внимание! С 1 января размер минимальной пенсии вырос до 2 361 гривны.