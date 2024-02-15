Що прогнозують у МВФ
За прогнозами МВФ, у 2024 році світове зростання економіки буде на рівні 3,1%. Однак такий показник свідчить про незначне підвищення порівняно з жовтневим прогнозом 2023 року.
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Варто додати, що показники зростання можуть значно варіюватися через різні фактори: від впливу вищої вартості запозичень до низьких споживчих настроїв.
- У США зростання ВВП залишиться помірно високим. Це відбудеться завдяки пом’якшенню на ринку праці, адже ростиме реальна заробітна плата.
- А у Китаї проблеми на ринку нерухомості гальмуватимуть економічне зростання. Таким чином зниження вартості нерухомості вплинуло на доходи, активи та суспільні настрої. А через такі несприятливі настрої зростання споживання знизиться.
- Латинська Америка: Чилі та Бразилія стали одними з перших країн, що розвиваються, які підвищили процентні ставки у 2021 році, але торік показники знизилися. Відтак цьогоріч МВФ покращив прогнози для Бразилії та Мексики.
- Цікаво, що найнижчі темпи зростання прогнозують у Європі – усього 0,9%.
Країни за зростанням ВВП у 2024 році
Більшість країн у списку походять з Африки. Втім у першу трійку входять країни з Океанії, Південної Америки та Східної Азії:
- Перша у списку за зростанням – Макао, що контролюється комуністами з Китаю, з прогнозом у 27,2%,
- Другою є Гаяна – зростання прогнозують на рівні 26,6%,
- Третє місце посідає Палау – 12,4%,
Далі йдуть такі країни:
- країна у Західній Африці – Нігер з 11,1%,
- Сенегал зі 8,8%,
- Лівія – 7,5%,
- Руанда – 7%,
- Кот-д'Івуар – 6,6%,
- Індія – 6,5%,
- Буркіна-Фасо – 6,4%.
Водночас найнижчі темпи росту економіки прогнозують країнам Північної Європи: Швеція — всього 0,6%, Фінляндія – 1%, Данія – 1,4%, а Норвегія – 1,5%.